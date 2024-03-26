再籲蔡英文登太平島 馬英九：技術上不成問題

馬英九再籲蔡英文登上太平島宣示主權。(本報資料照片)

國民黨近日疾呼蔡英文總統應在卸任前登太平島，宣示台灣主權及領土。前總統馬英九 昨天表示，8年前他登太平島，某友邦曾表示反對，但他不為所動，「不為利誘，不為勢劫」；前總統陳水扁 與他當年登島，若都能處理飛航安全與維安問題，蔡總統也可以，技術上不構成問題。

國安局日前在立法院報告指出，總統若要登太平島，必須根據南海區域政情複雜化與南海情勢軍事化的現況，評估飛航安全與維安問題，現階段不建議前往。

馬英九昨透過臉書稱，這樣的說法其實並不成立；無論是陳水扁或他，當年登太平島這個南海最敏感地區，難道就沒有「飛航安全與維安問題」嗎？如果陳水扁跟他可以處理這個問題，蔡總統也可以，技術上不構成問題。

馬英九說，他先前公開呼籲蔡總統登臨太平島，因為這是中華民國 的領土，中華民國總統都有責任與義務守護，然而，國安局在立法院的說法，大概意味蔡總統應該不會去太平島了；基於前任總統對現任總統的尊重，他已盡言責，也會尊重她的決定。馬英九說，總統是否登島視察著實重要，總統不登島，國家利益與民心士氣都會受到影響。

不過，國安相關人士仍表示，中國每天三、四十艘作戰艦棋布南海，不時會對航經船艦騷擾，這是多年來狀況最多最複雜的時刻，不可同日而語。