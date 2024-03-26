總統任內6度遙祭黃帝陵 馬英九4月訪陸將償宿願

2016年中樞遙祭黃帝陵典禮，當時總統馬英九(右)親臨主祭。這也是馬任內第6度參加中樞遙祭黃帝陵典禮。(中央社資料照片)

前總統馬英九 下周將率團訪問中國大陸廣東、陝西與北京，除參訪中華文化歷史景點與企業，也會出席參加「甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮」等活動並參訪；同時將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子交流。

馬英九去年訪陸行，12天的行程，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海5城市；今年行程細節雖尚未完整公布，但此行將停留北京，特別引發關注。

馬英九此行也將參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。上海澎湃新聞報導指出，馬英九在8年總統任內，曾6度參加「遙祭黃帝陵典禮」；多名藍營高層包括連戰、吳伯雄、江丙坤、宋楚瑜等人，也曾赴黃帝陵謁陵祭祖。

據報導，現任台北市長蔣萬安之父、時任國民黨中常委蔣孝嚴也曾到陜西參加清明公祭黃帝大典。

陸委會昨晚以四點回應指出，「對於現有公布的行程，政府給予尊重」。但陸委會強調卸任國家元首赴陸，自應考量台灣整體社會觀感，並向陸方反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場；也呼籲中共停止對台操作統戰分化。

跟去年馬英九登陸訪問的行程相比，今年行程多了北京的參訪，在520賴清德 上任前，馬英九登陸在政治的意涵更勝去年。

台北中國時報報導，馬英九4月將再次訪問大陸，從各種跡象來看，上演「馬習二會」可能性極高，這對當前兩岸關係頗為關鍵，習近平 趕在賴政府上台前，完整表達涉台看法，必將牽動賴清德520就職演說；而馬率領台青的祭軒轅黃帝和兩岸青年交流行程，也有助改善當前低迷的兩岸氛圍。

在時間點上，在兩岸官方不溝通情況下，這將是習近平在賴清德上台前，對民進黨新政府最重要也最權威的一次隔空喊話，既可為兩會期間政府工作報告刪除「『和平』統一」的爭論做個定調總結，也直接影響賴的就職演說。

2016年蔡英文上台前，習近平曾在兩會期間對民進黨喊話，強調「承認九二共識的歷史事實，認同其核心意涵，兩岸雙方就有了共同政治基礎，就可以保持良性互動」；今年習在兩會的涉台發言簡短許多，僅提了「共同推進祖國和平統一進程」，也提到要積極推動兩岸科技、青年發展等領域交流。此次大陸邀馬英九率台青訪陸，落實習的要求，習也可藉見馬的場合，進一步表達更完整的看法。

對兩岸關係意義而言，2024大選結果揭曉後，國台辦第一時間就定調「不代表台灣主流民意」，馬此行無論是祭軒轅黃帝或兩岸青年交流，都有助改善正處於低迷的兩岸氛圍，促進兩岸和平發展，讓北京繼續對和統懷抱希望。

再比較行程安排，馬英九的格局也拉得更高。去年是祭祖，今年是祭軒轅黃帝，從「家族」升級到「民族」，呼應了習近平將兩岸與「中華民族偉大復興」相結合的思維；對馬英九個人而言，儼然成為繼連戰之後，下一位可以與習近平會面並深度交談的台灣政治人物。