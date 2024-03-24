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馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

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馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

記者陳舜協／台北25日電
前總統馬英九2023年到湖南祭祖，近期則傳出下月登陸的消息。圖為馬英九2023年3月31日由中國國台辦主任宋濤陪同搭高鐵。 (本報資料照片)
前總統馬英九2023年到湖南祭祖，近期則傳出下月登陸的消息。圖為馬英九2023年3月31日由中國國台辦主任宋濤陪同搭高鐵。 (本報資料照片)

馬英九基金會今天上午臨時召開記者會，宣布前總統馬英九應中國大陸邀請，將於4月1日到11日率領「大九學堂」青年學子訪問廣東、陝西與北京，此行重頭戲為出席祭黃帝陵大典。

這是馬英九繼2023年3月27日到4月7日返回湖南祭祖後，再次應邀到中國訪問。

跟去年馬英九訪問的行程相比，今年行程多了北京的參訪，在520賴清德上任前，馬英九登陸在政治的意涵更勝去年。

蕭旭岑表示，此行團員為馬英九前總統、蕭旭岑（馬英九基金會執行長／總統府前副秘書長）、王光慈（第12、13任總統辦公室主任／總統府前專門委員）及邱坤玄（政治大學榮譽教授／國安會前諮詢委員）。此外還有一同隨團出訪的20名「大九學堂」學員。

蕭旭岑指出，去年3月馬前總統率「大九學堂」學子訪問大陸，對兩岸關係有極其正面的影響，也讓大陸民眾看到台灣青年學子的活力。去年7月，馬英九基金會邀請大陸五所高校，包含北大、清華、武漢、湖南與上海復旦大學的師生來訪，讓大陸青年學子更深入了解台灣，也與台灣民眾留下許多難忘的互動。這兩個重要的互訪，證明兩岸青年交流的效果與重要性，如同馬前總統常說的，兩岸年輕人在年輕的時候，能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。

馬英九 賴清德 武漢

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