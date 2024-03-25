蕭美琴訪歐州議會、捷克、波蘭、立陶宛 結束行程抵台

副總統當選人蕭美琴（左）訪問歐洲議會時，第一副議長卡拉斯（右）親自歡迎。(圖／外交部提供)

副總統當選人蕭美琴昨結束訪問歐洲行程、返抵國門。外交部指出，蕭美琴此次應邀訪問歐洲議會、捷克、波蘭和立陶宛 等歐洲友人，傳達台灣與歐洲各國民主同盟的訊息。有學者認為，台灣拓展外交鎖定歐洲是很自然的選擇，但歐洲的一中政策 難以改變，不容過度樂觀。

蕭美琴日前低調訪問美國，並在美國行之後訪問歐洲。據了解，蕭美琴於3月17日抵達歐洲，在歐洲展開為期一周的訪問行程，昨返抵台灣。

外交部指出，蕭美琴應邀訪問歐洲議會期間，會晤歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰與友台小組主席凱勒等被中國制裁的歐洲議會議員，並與外交委員會、對中國關係代表團及友台小組成員，分別就台歐盟共同關切的議題交換意見；蕭美琴也出席由凱勒主持的歡迎酒會。

外交部表示，蕭美琴訪歐期間也會晤捷克參議院 議長韋德齊與眾議院代理議長巴圖謝克、立陶宛國會議長希米利特及波蘭參議院副議長卡敏斯基等歐洲國會友人，同時與各國國會友台小組成員，及波海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國會外委會主席互動交流。

蕭美琴並以「民主與安全」為主軸議題，分別在捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）、波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」（Casimir Pulaski Foundation, CPF）及立陶宛「維爾紐斯大學國際關係及政治研究院」（TSPMI）發表演說。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正分析說，俄烏戰爭爆發後，確實影響歐洲對台灣的看法，而歐洲在亞洲的利益日漸成長，再加上台灣近年來成國際焦點，歐洲各國普遍對台釋出善意，台灣在邦交國一直掉的情況下，希望與歐洲建立好關係，是很自然的選擇。

不過，他表示，歐洲雖然對台灣的態度有變，但歐洲各國的一中政策難以撼動，「很難突破那個天花板」；蕭美琴受邀訪問，固然顯示台歐關係愈來愈好，但不能「太嗨（high）」。他認為，歐洲在中國大陸還是有龐大的利益，不可能為了台灣轉向；並提醒，台美關係仍舊是台灣外交的重中之重。

評論指出，雖然台灣確實看見與歐洲互動的絕佳機會，但外交政策仍是務實主義至上，雙方各取所需。中東歐各國爭取台灣做出經濟援助、重建，甚至提供技術發展的同時，台灣則希望藉此取得國際目光，但也要萬萬小心，別因為取得了短暫的成功，卻未能得到實際的外交成果，反倒最後成了冤大頭。