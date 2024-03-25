退輔會副主委李文忠籲賴清德 調整逢中必反基調

退輔會副主委李文忠。(本報資料照片)

退輔會副主委李文忠繼針對兩蔣定位、中正紀念堂等「轉型正義」議題，呼籲民進黨應有機地接受中華民國 的圖騰、記憶及感情之後，建議準總統賴清德 執政後，除延續蔡英文 總統「自制、冷靜、不挑釁」原則外，可以考慮在維持中華民國主權獨立前提下，進一步不斷向大陸人民及北京釋出善意，適度調整綠營「逢中必反」的基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢。

本報系聯合報報導，李文忠去年9月以「一個民進黨員在黨慶的建言」為題投書媒體，李文忠說，以轉型正義諸議題為例：台灣史綱、課綱、兩蔣定位、中正紀念堂、黨產、救國團、婦聯會等等，均為民主進步及還原歷史正義所必然。但對部分人而言，這些都在不斷挑戰他們的記憶、感情、價值，在他們心目中，綠營才是眼前的敵人，如何談團結呢？從這樣的視角出發，是否可以更務實、折衷處理呢？

他表示，蔡總統講中華民國/台灣，目的在團結國人。那就應該進一步做到兩件事：一、有機地接受中華民國的圖騰、記憶及感情。二、認識到中華文化、西方文明及其他多元元素共同融合於斯土斯民，共同凝結成台灣的文化底蘊。

台北中國時報報導，李文忠昨更進一步主張賴政府應與在野黨分享部分權力，賴清德亦應參加今年6月的黃埔軍校百年校慶。

李文忠近日拜訪前國安會祕書長丁渝洲，雙方就國家戰略、軍事戰略、軍事作為，交換意見。李文忠說，他完全同意丁渝洲所說，兩岸同文同種、同根同源，盼兩岸都能珍惜今日的成就，雙向伸出友誼之手，表達善意交流合作。李文忠說，困難點在於追求統一是中共建政以來不變的目標，尤其在國家領導人習近平強烈的使命感及中國民族主義趨使下，對台強硬，激起多數台灣人民的不滿。國民黨的「九二共識」雖提供兩岸可以據以互動的框架路徑，但在習近平一中前提下，「九二共識」在台灣已失去市場；更重要的是，台灣人民珍惜自由民主制度、生活方式，北京政權則走向獨裁、左傾體制，兩岸只會愈走愈遠。

據報導，李文忠說，賴政府將來最重要的責任，一是團結朝野，二是展現自我防衛的意志。在團結朝野方面，首先是尊重藍營的記憶與價值，公平評價兩蔣時代的功過；其次是權力部分分享；第三是為追求和平、善盡一切努力。

至於在自我防衛意志方面，除了延長兵役役期外，更要大幅增加國防支出，延續蔡英文照顧軍人、榮民的政策外，更要努力提升軍人的光榮感及社會對軍人的尊重。