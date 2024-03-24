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觀察站／美武器也難倖免 台無人機有陸製部件或不可恥

記者 黃國樑
賴清德22日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上有「MADE IN CHINA」字樣（圖）。（記者劉學聖／攝影）
賴清德22日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上有「MADE IN CHINA」字樣（圖）。（記者劉學聖／攝影）

準總統賴清德日前參觀無人機AI創新研發中心，原意在解放軍侵台倒數計時警鐘不斷的形勢下，以國防工業的先進現況，安撫國人的焦躁與憂慮。但一架攻擊性無人機的螺旋槳上，明白刻著「中國製造」的英文字樣，卻讓這一場國防秀，瞬間塌房。

賴清德可以安慰自己的是，全球武器系統中有大量大陸製零部件的案例已成為一種日常；就連美國現役的F35隱形戰機引擎中的稀土磁鐵，也是中國製造。美國國防部前年發現後一度暫停接收新的F35，最後卻無奈破例批准繼續使用該材料。原因無他，中國具有壓倒性的技術與產能而已。

甚至於，陸媒去年披露遼寧艦航母當年向民間徵求生產攔阻索時，一家生產鋼索的巨力集團在招標文件上發現，過去它出口給美國某航空公司的產品，其實就是航母用的攔阻索；這反證了美軍航母上這一屬最尖端設備的阻攔索，曾有中國製造的蹤影。

2012年，美國參議院武裝部隊委員會發覺，來自中國的零件被整合到美軍多個關鍵系統，其中包括空軍的全球鷹無人偵察機、海軍的綜合潛艇成像系統和陸軍的史崔克裝甲車。該委員會的報告聲稱，在大約1800起案件中，含有超過100萬個來自中國的零件。請注意，這是十餘年前的數字！

美國一家智庫去年的研究顯示，從2018年至2022年，向美國國防工業提供半導體及相關設備的中國一級供應商就有471家，超過美國本土以外的任何其他國家，而二級供應商也達到299家。中國供應商並在12個關鍵領域出現反超，包括生物技術、核子現代化、高超音速和太空技術。

當美國這一全球最強大軍事霸權的武器系統裡，都無法倖免於中國零件、設備或材料的滲透，那區區一個台灣所研發的武器，譬如這次無意中露餡的攻擊無人機螺旋翼馬達，用一點中國部件，好像就顯得不那麼可恥。就如前述，連全球鷹這種頂級無人機都有中國零件，咱們的小無人機用點中國料件，似也只是小菜一碟！

但從這卻可窺知一個並不令人舒服的真相：就是在供應鏈的層次上，無論軍事或非軍事用途，中國大陸的製造能量已成全球忽視不了、也無法繞開的存在。

無論是在生產的數量、速度，或是在種類、範疇上，以美國為首的西方陣營都已難與匹敵。如果華盛頓試圖將世界帶入一場對中國的熱戰，不無可能出現如下場景：啟戰幾天後即發現，為此開動的武器生產線在多個環節無預警斷鏈，戰爭必須被迫終止。這與烏克蘭土地上進行持久的損耗戰不同，當其目標是中國時，中國恐有雄厚實力讓北約的兵工廠陷入停擺。

德國總理蕭茲在一場座談會上說：「中國建設城市的速度比我們批准建造一棟房屋還要快」，十分形象地說明中西這一生產力上的懸殊差距。而看過這一幅戰爭機器的全景圖像之後，台灣的主政者更該領悟：企圖以一場戰爭為台獨火中取栗，將是一場徒然。

台灣當然要有正常的戰備，但不斷購置、研發各類武器，將整副心思都押在自以為是的「終須一戰」，卻是搞錯方向；兩岸難題終究得要靠政治解決，而不是人家眼中那點微不足道的武器。

賴清德 太空 遼寧艦

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