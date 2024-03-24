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軍帽國旗黑天綠地 藍酸變黨軍 軍方：低視度設計

台灣新聞組／台北24日電
陸軍六軍團關渡指揮部把帽子的國旗顏色改為綠色，辯稱是採取低視度設計。蔡正元質疑，前面的老虎光鮮亮麗，哪來低視度？（取材自蔡正元臉書）
陸軍六軍團關渡指揮部把帽子的國旗顏色改為綠色，辯稱是採取低視度設計。蔡正元質疑，前面的老虎光鮮亮麗，哪來低視度？（取材自蔡正元臉書）

前立委蔡正元昨在臉書貼出照片指出，陸軍關渡指揮部發放軍便帽把青天白日滿地紅的國旗改為「黑天白日滿地綠」；陸軍後續澄清，此款休閒帽是三年前採低視度概念設計，並無政治考量。蔡正元批評軍方的辯解是鬼話連篇，國民黨立委王鴻薇也大酸，這是「綠色奇蹟」，要求國防部記得，國軍不是民進黨的國軍。

蔡正元說，有人辯稱國旗改綠色目的是「低視度」的要求，避免被精確定瞄射擊，但帽子上的老虎徽章非常「高視度」，只有國旗「低視度」，綠馬昭之心路人皆知。賴清德應該上任後立即把關渡指揮官升為上將以表「朕龍顏大悅」。

蔡正元批評，國防部是不是忘了中華民國憲法第六條規定？「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日。」以後不要動不動自稱「國軍」或「中華民國陸軍」應該自稱「台獨黑熊軍」簡稱「台黑軍」或「台熊軍」比較恰當。

台北中國時報報導，王鴻薇也說，現有資訊都可以看到，數位迷彩軍便帽大多是隊徽和國旗一起採用低視度迷彩，關指部軍便帽竟然是隊徽使用彩色、國旗使用綠色，請問這是什麼低視度迷彩？真是綠色奇蹟！

王鴻薇質疑，請問國防部還記得憲法第138條、第139條行政中立的規定嗎？請國防部記得，國軍是中華民國的國軍，不是民進黨的國軍，更不是綠色產業鏈的國軍。

NOWnews報導，陸軍第六軍團指揮部澄清，這頂休閒帽係關指部於三年前製作，當年採低視度的概念設計，並無政治考量，且早已發放完畢，也不再製作。並強調，國軍恪遵憲法，堅守行政中立、軍隊國家化立場無庸置疑，籲請外界勿以政治眼光詮釋、扭曲部隊正常運作，以維護國軍整體士氣。

中華民國 國防部 民進黨

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