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新聞眼／獵巫扣紅帽 蔡政府迴力鏢自打臉

記者 程嘉文
總統當選人賴清德22日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上有「MADE IN CHINA」字樣（圖）。（記者劉學聖／攝影）
總統當選人賴清德22日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，現場展示能搭載輕型飛彈的無人機螺旋槳驅動馬達上有「MADE IN CHINA」字樣（圖）。（記者劉學聖／攝影）

標榜抗中的蔡政府，將無人機高調宣揚為重點產業，展示現場卻赫然出現Made in China，自然引起騷動，而這正是迴力鏢打到自己臉上的結果。

產業鏈「去紅化」重要，須確保「非紅」的零件，首先是通資相關部位，以免被安置「後門」外洩資訊；另外是關鍵性零件，確保北京無法截斷商源。然而，此次新聞主角電動馬達，不可能洩密又非獨門，大陸產品若性價比優異，沒有不可用之理，甚至還可曰「以中制中」。否則，難道連無人機外殼與包裝，甚至金屬原料，也要確保與中國大陸無關？

但蔡政府的作為，往往不是就事論事，而是獵巫式無限上綱，儼然與中國沾上邊就是國安危機，更習慣對異己者大扣不忠帽子。正因如此，原本無傷大雅的問題，才會變成打到自己臉上的迴力鏢。

其實，無人機產業面臨真正挑戰，是業者必須強化研發能力，及對成本與品質的控管，足以穩定獲利。然而蔡政府的情況卻是，總統視導無人機園區後，立刻指示國防部配合勻出70多億台幣預算，採購3000多架「軍用商規」無人機，產品的招標與測試尚未完成，款項就已編下去。相較於國軍歷來任何軍事投資，包括外購與中科院產製的無人機，從來沒有任何一項不需經嚴謹評估與測試，可以如此「想到就上」。

進一步說，就算研製過程全無延宕，3000架無人機兩年內湧入國軍，部隊要如何使用？它們和「軍規」無人機如何分工？人員的編制與訓練在哪兒？服役中會損失，要不要續編預算採購？國防部切不可認為，事情就像要求部隊採購產量過剩香蕉柳丁一樣簡單。

先前政府竭力吹噓高端疫苗，最後幾近一事無成。發展無人機產業方向絕對正確，但能不能真正成長茁壯，需要業者更多努力，以及少一點「政治加料」。

預算 國防部 高端疫苗

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