2金門釣客漂流福建海域 陸送返1人另1軍人暫不放

金門籍立委陳玉珍（左一）22日探視兩名釣客的母親，兩位媽媽擔心得頻頻拭淚，陳玉珍也安慰家屬會幫忙他們平安返家。（記者蔡家蓁／攝影）

日前漂流到中國大陸福建泉州附近的金門兩名釣客遲未返回，大陸國台辦22日表示，吳姓男子於22日送返金門，但是胡姓男子是軍人，「未如實說明身分，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實瞭解相關情況」。

這是北京官方首度證實不會立即放人，與前幾日的官方說法明顯不同。

國台辦發言人陳斌華22日下午就3月18日金門釣客案指出，福建海警（18日凌晨2時）在圍頭灣海域救起兩人，大陸連日來對兩人給予醫療救助和人道關懷，為其提供周到的各項服務，並讓其致電家人報平安。

陳斌華說，經了解兩人分別為胡姓、吳姓男子，「其中胡姓男子為台軍方現役人員，未如實說明身分，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實瞭解相關情況。對於吳姓男子，福建有關方面於22日送返金門」。

他並重申，「兩岸同胞血脈相連，遇到突發險情時相互救援守望相助，歷來如此，理應如此」。

來源：聯合新聞網

陸方決定先放回非軍人身分的吳姓釣客，金門縣籍立委陳玉珍22日下午前往金沙鎮東沙尾探望兩名釣客的母親。吳母淚訴，前幾天擔心兩人回不來，讓她們全家都提心吊膽，吃不下、睡不著，陳玉珍通知她兒子可以回家，讓她懸著多時的心總算放下來。

胡母說，兒子每天都有打電話報平安，有提到陸方很照顧他們，「但沒看到人，當媽媽的始終不放心」；希望事情早日圓滿落幕，讓孩子趕快回來，也拜託陳玉珍可以協助她到大陸探視。

陳玉珍感謝陸方對二名釣客的妥善處理，她說，胡姓釣客疑因現役軍人，陸方還要經過一些程序調查，還要一點時間，但陸方也說會善待他，不管是衣服、藥物都會協助，請家屬不要擔心。基於人道主義，也希望陸方能讓他們過去探視胡男。