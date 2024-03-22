我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

黑白集／蕭美琴能懂北京想法 搞定兩岸嗎？

黑白集
李大維說，蕭美琴最了解美國人怎麼想問題，是賴清德最棒的國策顧問。(本報資料照片)
李大維說，蕭美琴最了解美國人怎麼想問題，是賴清德最棒的國策顧問。(本報資料照片)

不旋踵間，賴清德即將出任國家領航者。但他將怎麼定位兩岸關係、平息台海怒濤，至今諱莫如深。就在社會焦慮高漲之際，海基會董事長李大維突然接受綠媒訪問，說了令人寬慰的答案。他說，賴清德「不是一張白紙」，會「務實中道」處理國安、兩岸及外交。

「不是一張白紙」的表述頗富玄機，俚俗點的說法約莫是：不是個冒失鬼。但是，賴清德若不冒失，怎會在大庭廣眾之下，說自己是務實台獨工作者？

李大維當了蔡英文８年核心骨幹，應記不起她哪天喊過一聲「台獨」吧？賴清德的「台獨」，卻是國會認證，議事錄一清二楚地登載著，想要封存30年都不行。

李大維情詞懇切，大家就姑且聽之。他說，賴的「訓練是有的」。也對，至少「走入白宮」不能亂說的那堂課，他的確上過了。但把中華民國憲法當護國神山是一場災難，同樣出自他口中。

另外，李大維也說，蕭美琴最了解美國人怎麼想問題，是賴清德最棒的國策顧問。好似有了蕭美琴依白宮指令辦事，兩岸就搞定。但是蕭美琴在兩岸驚濤駭浪中，就能操舵平穩前行嗎？懂美國的民進黨裡還有幾個，賴清德或許不缺；但問題就在，懂北京想法的，半個沒有！(轉載自聯合報)

賴清德 白宮 中華民國

上一則

港通過基本法23條增觀旅風險 王國材：就別去了

下一則

新聞眼／政權交接敏感期 台海情勢勿升溫

延伸閱讀

黑白集／蕭美琴搞定兩岸？

黑白集／蕭美琴搞定兩岸？
台外長：蔡此刻不宜登太平島 江啟臣：哪天被占都不知

台外長：蔡此刻不宜登太平島 江啟臣：哪天被占都不知
李大維：賴清德就職演說 會務實、中道、審慎

李大維：賴清德就職演說 會務實、中道、審慎
限量1萬枚 賴蕭就職金幣 售價台幣7萬2000元創新高

限量1萬枚 賴蕭就職金幣 售價台幣7萬2000元創新高

熱門新聞

桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域