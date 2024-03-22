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新聞評論／研議戰爭稅扯破和平假象 踩到賴清德痛腳

重磅快評
財政部長莊翠雲20日表示，兩岸如果真的打仗，為籌措戰費，可能徵收戰爭稅。(記者潘俊宏／攝影)
財政部長莊翠雲20日表示，兩岸如果真的打仗，為籌措戰費，可能徵收戰爭稅。(記者潘俊宏／攝影)

距離新任總統就職2個月，總統當選人賴清德開始啟動「信賴新政，穩健接棒」行程，首要宣示兩岸外交穩健接棒；海基會董事長李大維也說，賴清德的就職演說會務實、中道、審慎。不過，財政部長莊翠雲卻透露，兩岸如果真的打仗，為籌措戰費，可能徵收戰爭稅。

詭異的是，財政部發新聞稿否認為籌軍費研議戰爭稅（費）徵收問題之說；國安局長蔡明彥則證實，政府正在研議討論中；但行政院發言人林子倫卻又澄清相關報導並非事實。政府對有沒有研擬徵收戰爭稅費，吞吞吐吐，更讓人有欲蓋彌彰的感覺。

對岸習近平才拍板和平統一，蔡政府和民進黨立馬表態完全「相信習近平」，賴清德也開始準備「穩健接棒」，財政部長和國安局長卻在此時大談戰爭稅，恐怕是有點「那壺不開提那壺」的味道，一不小心又扯破了台海和平的假象，直接踩在賴清德的痛腳上。

外媒報導，因應俄烏戰爭軍費遽增，烏克蘭今年起戰爭稅大増2倍，俄羅斯也考慮提高戰爭稅收。各國在戰爭期間為籌軍費，都可能提高或開徵各種名目的稅費。中國抗戰期間也曾課徵戰時消費稅，政府遷台後也曾開徵防衛捐，另外還有財政部與婦聯會均不認為是稅稅的勞軍捐。現在忽聞政府研擬戰爭稅費徵收問題，難免讓人想到，兩岸要打仗了嗎？

兩岸情勢惡化，役期已經延長，學校也將須組織成立醫急應變隊，很多家長為孩子可能上戰場煩憂不已。許多人知道戰爭可怕，尤其城鎮戰將非常慘烈，但一下子都沒想到，除了死傷枕藉、流離失所外，還要繳戰爭稅；雖然，比起家園成廢墟，還能活著被課徵戰爭稅，其實已是幸運兒。

從蔡英文總統到賴清德，都不斷強調，備戰才能避戰；研擬戰爭稅，正是備戰的一環。不過， 商界認為蔡政府完全畫錯重點，搞好兩岸關係、避免戰爭才是真正解決之道。

國安會前祕書長丁渝洲日前也在聯合報撰文提醒，「備戰才能避戰」這句話邏輯是對的，但脫離現實；因為以我們的國防實力縱然完成備戰，真能產生嚇阻作用嗎？因此，國安首要之務，就是修復兩岸關係。

李大維說，北京一定會看賴清德的五二○就職演說，賴清德會以審慎路線處理國安、兩岸、外交議題。但大選期間美國學者預先指點賴清德凍結台獨黨綱，賴迄無回應。兩岸關係又因金廈陸船翻覆事件更加緊張，各界都擔心擦槍走火。

雖然習近平在去年拜習會上曾向拜登澄清，沒有2027或2035年的攻台時間表，不過，美國印太司令阿基里諾仍在20日向美國眾議院軍事委員會說，所有跡象表明，中國將在2027年前做好入侵台灣的準備。

近日，賴清德的副手蕭美琴悄悄結束彷如「返美述職」般的行程；她會帶回什麼最新指示嗎，包括要準備開徵戰爭稅了嗎？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

賴清德 財政部 習近平

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