我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

搭馬祖小三通 女行李夾帶3包肉乾 800公克遭罰20萬

記者蔡家蓁／連江22日電
一名陳姓女子21日中午搭乘小三通從福州的黃岐到馬祖北竿的白沙港，隨身行李在過X光機時，被馬祖岸巡隊與海關等單位查獲夾帶肉乾，隨即被依法開罰20萬元罰鍰。(圖／第10岸巡隊提供)
一名陳姓女子21日中午搭乘小三通從福州的黃岐到馬祖北竿的白沙港，隨身行李在過X光機時，被馬祖岸巡隊與海關等單位查獲夾帶肉乾，隨即被依法開罰20萬元罰鍰。(圖／第10岸巡隊提供)

一名年約50多歲的陳姓女子昨天中午搭乘小三通從福州的黃岐到馬祖北竿的白沙港，隨身行李夾帶3小包豬肉乾，總重0.08公斤，結果行李在過X光機被金馬澎分署第10岸巡隊與海關查獲，隨即被依達反動檢署「動物傳染病防治條例」第34條開罰20萬元，讓女子超心痛。

據了解，金馬澎分署第10岸巡隊福澳安檢所人員在昨天中午12時許，與關務署基隆關花蓮分關馬祖派出課及動植物防檢疫署基隆分署馬祖檢疫站人員共同執行小三通航線客輪入境檢查時，查獲一名陳姓女子隨身行李夾帶數包豬肉乾，隨即依法開罰。

這是1至3月以來，馬祖小三通旅客查獲攜帶大陸肉製品入境的第6件，這名陳姓女子被查獲時表示不知道不能帶，聽到要被罰20萬元，也嚇了一大跳，悔不當初。

第10岸巡隊表示，有鑑於非洲豬瘟對於本國豬農產業影響甚矩，基於政府零容忍政策，為使邊境防疫滴水不漏，對於近日發生數起小三通旅客攜帶大陸肉製品入境，均依違反動物傳染病防治條例開罰，且近期攜入肉品已有檢驗出非洲豬瘟新型病毒核酸實例，顯示非洲豬瘟國際疫情仍不可小覷。籲請旅客務必一起投入相關防疫工作，避免攜帶肉類製品入境，以維護我國人民生命財產安全。

一名陳姓女子21日中午搭乘小三通從福州的黃岐到北竿白沙港，隨身行李夾帶3小包豬肉...
一名陳姓女子21日中午搭乘小三通從福州的黃岐到北竿白沙港，隨身行李夾帶3小包豬肉乾，總重0.08公斤，遭開罰20萬元罰鍰，讓女子超心痛。(圖／第10岸巡隊提供)

防疫 疫情

上一則

賴清德布局2026 派系人士：英系能否維持榮光 寄託陳其邁

下一則

港通過基本法23條增觀旅風險 王國材：就別去了

延伸閱讀

走私鸚鵡巨嘴鳥 加墨邊境被抓

走私鸚鵡巨嘴鳥 加墨邊境被抓
繼德州後 愛州通過新法：遭驅逐者再入境 將觸州法

繼德州後 愛州通過新法：遭驅逐者再入境 將觸州法
聯邦上訴法院聽審德州逮無證客新法 3法官意見不一

聯邦上訴法院聽審德州逮無證客新法 3法官意見不一
德州入境哨48小時抓到5起人口走私 3美國公民被捕

德州入境哨48小時抓到5起人口走私 3美國公民被捕

熱門新聞

桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
台灣一名13歲少女與水電工鄧姓男子交往，少女依鄧男要求傳送裸照，並兩度與鄧發生親密性行為，少女母知情後報案提告。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

13歲台灣少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

2024-03-15 20:03

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域