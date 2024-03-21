台外長：蔡此刻不宜登太平島 江啟臣：哪天被占都不知

外交部長吳釗燮至立法院外交國防委員會報告業務概況，並備質詢，指蔡總統現在不宜登太平島 。(記者季相儒／攝影)

蔡英文 總統是否登太平島，引發關注。立院外交及國防委員會召委馬文君已規畫，5月16日赴太平島考察官兵生活設施及戰備情形。外交部長吳釗燮昨天說，對立委考察表示尊重，但認為蔡總統此刻登島的時機點不合適。

吳釗燮昨赴立法院備詢表示，南海情勢升溫，台灣必須思考如何來提倡用和平的方式解決爭端，而不是讓人家認為我們又在製造困難。

民進黨立委王定宇、國民黨 立委徐巧芯等人都質詢，總統此時登島時機點合不合適？吳釗燮說，台灣要被國際社會看作是維持和平穩定的重要角色，而非製造更多紛擾；政府相關機關一定會去思考，在最佳時間點做最好的事情。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，如此關係到國家權益，蔡英文總統選擇龜縮，讓台人看到民進黨真正的本質。

此外，副總統當選人蕭美琴日前低調赴美，並前往歐洲訪問，引發中國大陸抗議。吳釗燮說，蕭美琴是受歐洲智庫邀請去演講，順便去探望一些歐洲友人；中國在各式各樣的議題上都不斷抗議，好像中國不抗議，就有點不太正常。

立法院副院長江啟臣 昨說，不管是總統或民意機關去宣示都可以去，就是要讓國際知道，這是台灣的領土，不需要把這件事去扣帽子、抹紅，宣示主權怎會被扣成是唱和對岸。

他說，國際是很現實的，當你都不說話，甚至在外交困境，以及周邊國家都沒有邦交下，人家的南海對話也未把台灣納進去；2016年的國際法庭仲裁，也把太平島仲裁為礁，當初剛上任的蔡總統也很生氣的說那是島。

江啟臣說，但是幾年過去了，台灣在那持續建設，過去8年陸續通過經費，不管是軟硬體加強，或是港口擴建工程也已經完工，這都是事實，應該讓國際知道，這就是台灣的領土。

江啟臣說，人民希望國家有動作，否則哪一天被占、被搶了都不知道。過去不是沒有這個經驗，以前在太平島旁邊，可能一夜被搶走都不知道，這也是南海爭議的來源。要有做有行動，人家才會感覺你的存在，並往國家主權、捍衛領土、維護和平這樣的理念去做。