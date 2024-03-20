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傾向民間接手？陸突「已讀不回」海巡沒等到迷航釣客送返

記者蔡家蓁、李成蔭／金門20日電
兩名迷航大陸的金門釣客，原本有望於19日返回金門，但陸方在作業交接期間突然「已讀不回」，讓台灣待命的海巡署艦艇空等一天。（記者蔡家蓁／攝影）
兩名迷航大陸的金門釣客，原本有望於19日返回金門，但陸方在作業交接期間突然「已讀不回」，讓台灣待命的海巡署艦艇空等一天。（記者蔡家蓁／攝影）

金門兩名釣客迷航到中國大陸獲救，人員移交作業不斷生變。前晚國台辦拍板將送返兩人，但昨天中午過後海巡署等單位和對岸聯繫卻遭「已讀不回」，苦等到晚間確認兩人不會在昨天送回金門。據指出，陸方一度因其中一名釣客具軍人身分而延遲了送返作業，後來似乎不想將人交給代表官方的海巡署，傾向交由縣府或民間救難協會接手，才讓釣客返金事件一波三折。

據了解，海巡署昨一早輾轉接獲廈門海事局打算放人的消息，上午聯繫時對方原本還回覆「正在準備」，但中午左右對岸開始已讀未回，直到晚間才通知無法移交；兩名釣客昨一整天都待在海事局的船上，原本交接地點約好在馬山外海，但最後「卡在」海警沒同意，未能如願。

「人還沒回來，當然會煩惱，但人平安最重要。」等了一整天沒接到人，家屬頗感失望。金門縣政府表示，如因海象問題或其他因素導致人船接回有所耽擱，金門縣府願以所屬漁船或船隻盡速前往約定海域接回金門鄉親，盼事件盡快落幕，完善兩岸共同營救海域突發險情的人道精神與互助情誼。

25歲胡姓及40歲吳姓男子本月17日出海釣魚，因俗稱波特船的浮具失去動力，在大霧中迷航漂流到大陸泉州圍頭灣附近，被大陸海警救起。陸方原透過央視等權威媒體宣布要把人送回金門，對岸前天也請家屬找漁船到海上接駁，但中華搜救協會等單位洽商卻未獲回應，隨後對岸通知「人不會回去了」。

對岸移交獲救釣客作業生變，地方揣測與胡姓釣客是現役軍人有關，但約一小時後國台辦又定調要把人送回。不料，昨天海巡署全天候待命，傳出兩釣客已被帶到海上，但我方始終沒接到人，昨晚6時廈門海事局通知「本日確定無法交接」，讓守候的家屬頗感失望。

消息人士指出，胡姓男子是軍人，且兩岸間「一切都關乎政治」，單純的事情會變得複雜，放不放人無法定案「一定有更高層的意思」，否則以央視和國台辦的權威，不至於說了卻不作數；但從另一角度看，「晚一點交人，還是履行承諾」。

金防部態度低調，並未承認胡姓釣客是否有軍人身分，只強調現階段先以人員平安回金門為主，「希望讓兩位金門鄉親都能平安順利回來」。

台師大政治所教授曲兆祥認為，這事件不能與「大陸快艇事件」類比，有軍事任務的出海和休假釣魚完全不一樣，民眾漂流到對岸事件常發生，兩岸都救過對方的人，再透過相關單位協調處理。

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