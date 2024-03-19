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屏東將推動航太衛星產業 周春米訪美拜會國務院  

記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米率縣府團隊及太空產業相關代表和國務院進行台美太空產業深入交流。（圖／屏東縣政府提供）
屏東縣長周春米率縣府團隊及太空產業相關代表和國務院進行台美太空產業深入交流。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米在美國時間3月18日下午拜會美國國務院，對未來屏東推動航太衛星產業，與美方太空事務處、NASA、網路空間暨數位政策局等相關部門請益，對屏東產業及地方政府發展城市外交都具相當意義。 

高鐵確定延伸屏東後，高鐵特定區已搶先啟動，其中屏東科學園區發展主軸之一就是太空產業。周春米任內首度出訪美國，即針對太空產業安排相關參訪行程，包括參加全球最大的太空衛星年度大展「Satellite 2024」美國衛星展、參訪休士頓太空港、簽署台美太空產業人才培育合作備忘錄等，同行的除了縣府團隊外，還有國家太空中心、財團法人金屬工業研究發展中心、以及國家科學及技術委員會南部科學園區管理局的代表。 

周春米指出，台灣積極發展太空及衛星產業，1991年成立「國家太空計畫室籌備處」，為國家太空中心(TASA)前身，也陸續成立相關科研單位，2020年蔡英文總統將太空產業列為六大核心戰略產業之一，聚焦低軌通訊衛星的研製、國家發射場以及人才的培育；國家科學及技術委員會南部科學園區管理局更於屏東設立屏東科學園區，為台灣首座以發展太空產業為主軸的園區，希望能夠帶動台灣太空產業的區域均衡均衡發展。 

屏東縣是台灣最南端的縣市，東臨太平洋，西向臺灣海峽，南面巴士海峽，位於低緯度區，與美國休士頓緯度相當，擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，是全台灣最適合發展太空產業的縣市，目前牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，縣府也積極爭取國家火箭發射場落腳屏東，太空產業成為屏東發展的重點。 

周春米說，感謝美國國務院台灣協調處協助，與國務院網路空間暨數位政策局、太空事務處、NASA參與這次的交流互動，讓屏東得以有機會請益美國政府部門對於發展航太衛星產業政策與相關經驗，學習如何幫助本土企業發展太空和衛星產業，未來有助提升屏東在太空產業領域的能見度。

屏東縣長周春米與國務院官員合照。（圖／屏東縣政府提供）
屏東縣長周春米與國務院官員合照。（圖／屏東縣政府提供）
屏東縣長周春米率縣府團隊及太空產業相關代表和國務院進行台美太空產業深入交流。（圖...
屏東縣長周春米率縣府團隊及太空產業相關代表和國務院進行台美太空產業深入交流。（圖／屏東縣政府提供）

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