博鰲論壇26日登場 詹火生代表兩岸共同市場基金會出席

博鰲亞洲論壇2024年會將於3月26日至29日於海南博鰲舉辦。（中新社）

被視為亞洲地區經濟盛事的博鰲亞洲論壇2024年年會將於本月26日至29日在博鰲舉行。據本報掌握的訊息，兩岸共同市場基金會今年將由董事長詹火生一人代表出席，過往由前副總統蕭萬長率團參會的盛況已不復見。

博鰲論壇從2008年的年會開始，一直是兩岸交流的重要平台。2008年的年會，時任大陸國家主席胡錦濤利用這個場合會見了台灣代表團，台灣代表團的團長蕭萬長當時已是副總統當選人。2009年的年會，大陸總理溫家寶會見了由錢復擔任團長的台灣代表團。

疫情 前的2018年、2019年，兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長皆率領台灣工商界出席博鰲論壇，其中2018年蕭萬長還與大陸國家主席習近平 會面，該年也舉辦兩岸企業家圓桌，會議由兩岸共同市場基金會最高顧問錢復與時任大陸海協會長陳德銘主持。

2019年，出席該年博鰲論壇的前國務院 總理李克強也與率領約30名台灣企業家的蕭萬長會晤，並稱將會盡力做對台胞有益的事。從疫情前兩年的博鰲論壇可知，儘管在民進黨執政下兩岸關係緊張，但兩岸代表在博鰲論壇仍能就台商台胞權益、兩岸經貿問題進行交流。

2020年博鰲論壇因疫情停開，2021年與2022年則採線上舉行。2023年恢復線下實體會議，但蕭萬長並未組團參加，去年代表該基金會出席會議的詹火生當時受訪指出，因為是疫情後首次線下會，加上前副總統蕭萬長並未出席，所以沒有帶「台灣團」的概念，而是個別報名。此外，翻開去年與會的台企名單不超過十家。

博鰲亞洲論壇2024年年會主題為「亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任」。 今年年會將設立「世界經濟」、「科技創新」、「社會發展」與「國際合作」四大板塊共計數十個議題，期盼體現團結促發展主旨。如按以往大陸國務院總理、大陸國家主席輪流出席博鰲論壇，去年為陸國務院總理李強出席開幕並致詞，今年或由習近平出席。

博鰲論壇的會員身分不是國家，而是個人、企業和組織。博鰲論壇的會員，分為發起會員、榮譽會員、鑽石會員、白金會員和普通會員五類。其中，前四類為正式會員，普通會員為非正式會員。台灣在博鰲論壇的會員組成中擁有兩席鑽石會員，分別是兩岸共同市場基金會和威盛電子。