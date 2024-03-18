兩岸歷史牽繫 黃埔百年校慶規畫賴清德閱兵

蔡總統2016年首次當選總統後，就親自出席當年陸軍官校92周年校慶。(本報資料照片)

國防部 將於今年6月16日在鳳山陸軍官校舉行黄埔百年紀念校慶，屆時除陸、海、空各官校學生組成正步連外，陸軍各聯兵旅將各派1個近百人組成的正步連參加分列式，並規畫由甫接任總統的賴清德 ，檢閱穿著野戰服及戰鬥個裝的官校學生與陸軍現役部隊。若賴清德出席，將是新任三軍統帥就職後首次閱兵，也是賴政府對國軍兩岸史觀接受度的觀察指標。

國防部昨天回應，今年陸軍官校校慶適逢黃埔建校100周年，採擴大規模方式辦理。校慶典禮依「中華民國 軍人禮節」及「國軍基本教練準則」等規範辦理，目的在訓練官兵端正儀態、熟悉軍事動作，為戰力奠基；其中，正步訓練除可提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致的精神。

國防部說，活動除當日校慶典禮及營區開放外，並規畫辦理學術研討會、音樂會、製播影集、美展、特展、專欄報導等多元文宣活動，期達傳揚黃埔精神，建立官兵榮譽感，進而凝聚國人愛國信念。

據了解，校慶分列部隊穿著野戰服踢正步，是國防部長邱國正的堅持。目前距百年校慶僅不到三個月時間，部隊已低調開始個別訓練；但百年校慶除黃埔建軍話語權展現外，同時也有兩岸歷史牽繫的政治敏感，屆時校慶規模形式是否有變，須視蔡政府與賴清德國安團隊評估認定，軍方如履薄冰。

針對黃埔百年，國防部已陸續透過軍媒與莒光園地製作專題，向官兵宣講建軍歷史、戰役與名將，對國父孫中山、首任軍校校長蔣中正與建軍不可分割的史觀。

據悉，經去年黃埔99年校慶正步分列的實驗評估，針對今年6月16日黃埔百年校慶，國防部下達將以全正步方式進行分列的命令，陸軍司令部已開始動員，除官校學生，陸軍23個聯兵營各動員1個連參與，實施正步分列。參與分列部隊均穿著野戰服及戰鬥個裝。

國防部堅持在校慶以正步實施分列，引發外界討論。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，操典細節設定屬軍隊指揮權，外界應尊重，民主化與軍事文化須相互理解與尊重。

而準總統賴清德自稱「務實的台獨工作者」，擔任三軍統帥後，應否出席黃埔百年校慶？有學者提醒，陸軍官校百年校慶在兩岸關聯性具象徵意義，「賴總統」若未依循蔡總統先例出席，可能造成北京誤判，亦非華府樂見。

國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲說，黃埔軍校為中華民國代表性的軍事院校，具莊嚴歷史意義，因此1924年創校以來的百年校慶自需隆重。他認為，屆時履任的賴清德總統是否主持黃埔校慶，自需尊重其統帥權與依「國防法」規範為總統、國安會、行政院、國防部所組成的國防體制共同決定；但依照蔡總統任內甚至夜宿陸軍官校的前例來看，對軍人高度敬重的賴清德，出席慶典應可樂觀期待。

淡江大學戰略研究所助理教授林穎佑直言，維持走蔡英文路線，且在目前兩岸、國際局勢之中，國防部角色吃重，賴清德出席黃埔校慶有其意義。

國家政策研究基金會副研究員揭仲則說，蔡總統2016年首次當選總統後，就親自出席當年陸軍官校92周年校慶，不僅體現新任三軍統帥對國軍、傳承的尊重，也一定程度化解當時國內外對蔡政府在國家安全與兩岸政策上的憂慮。

揭仲說，「陸軍官官校100周年校慶」在兩岸關聯性的象徵意義，使得「賴總統」若未依循蔡總統先例出席這個典禮，可能會讓北京做出賴清德「有意切斷兩岸的一切關聯性」的解讀；對費盡心力管控台海安全情勢，以避免被捲入和中國大陸戰爭的華府，恐怕也不樂見。