我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

陸海警船連日入金門禁限制水域 雙方廣播喊話

台灣新聞組／台北17日電
台方海巡艦艇16日上午向進入金門水域的大陸海警船廣播喊話。(圖／海巡署提供)
台方海巡艦艇16日上午向進入金門水域的大陸海警船廣播喊話。(圖／海巡署提供)

中國大陸海警船連續2天駛入金門禁限制水域！海巡署指出，大陸4艘海警船16日上午8時54分，再度編隊航入金門禁限制水域，海巡署除派遣巡防艇對應平行監控外，也對海警船進行廣播驅離，直至10時6分對方離開。

海巡署指出，金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，持續投入大量海上能量，積極協助14日陸籍漁船「閩龍漁61222號」於東碇海域沉沒搜救工作，鑑於台方水域海上交通過往船隻頻繁，又多屬狹窄水域，大陸此舉已嚴重影響海上交通秩序及安全，為免肇生海事事故，籲請停止類似行為，以確保海上航行安全，並將海上能量投入搜救工作，盡早完成搜救行動。

大陸央視新聞昨天晚上報導，福建海警15日和16日組織艦艇編隊在金門附近海域依法展開執法巡查，維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全。

報導稱，此次執法巡查加大力量，擴大巡查範圍，通過搜索救援、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，維護海區作業安全。巡查期間，福建海警採取靈活多樣的航行方式，突出重點區域，強化海域作業秩序，確保執法巡查全覆蓋，構築守護包括台灣在內中國漁民海上作業的安全網。

報導還引述福建海警執法員付海軍稱，「我們積極履行執法職責，把執法力量布設到轄區海域每個角落」。

央視旗下的「玉淵譚天」新媒體15日下午公布海警船進入金門南面禁限制水域示意圖，15日晚公布大陸海警向我海巡艦艇廣播喊話影像，當天深夜再發出文章，指這次（15日）執法巡查任務，進入了台當局所謂的「禁止、限制水域」。

文章表示，此次巡查地點對比第一次發布的新聞稿，從範圍更廣的「廈金海域」變成重點在「金門附近海域」。這一轉變，傳遞一個重要訊號：根本沒有什麼台當局所謂的「禁止、限制水域」，福建海警進入金門所謂「禁止、限制水域」。

文章稱，海警2202艦和2203艦參與了這項執法巡查活動。這兩艘艦艇都是由海軍軍艦退役後改裝的，雖然拆除掉大口徑的火砲，但保留下的小口徑火砲仍然足以應付海盜或犯罪分子。更重要的是，由退役軍艦改裝的海警船船體強度更高，航速更快，能夠應對更多海上的突發險情。

文章稱，無論是海警還是漁業漁政部門，大陸在廈金海域的行動說明，大陸有能力維護包括台灣地區在內的中國漁民權益和生命財產。說到底，「廈金海域，是我們的內水，維護這裡的安全，是中國海警職責所在」。

大陸海警船15日進入金門禁限制水域後向台方海巡艦艇廣播喊話。(取自玉淵譚天)
大陸海警船15日進入金門禁限制水域後向台方海巡艦艇廣播喊話。(取自玉淵譚天)

上一則

綠營拖字訣 民主基金會人事改組淪角力場

下一則

台灣兒科消失中 給付加碼3億搶救

延伸閱讀

中國海警連闖金門水域 美：北京施壓台欲改變現狀

中國海警連闖金門水域 美：北京施壓台欲改變現狀
金門公園百年歷史體育館 斥資1.4億大翻新

金門公園百年歷史體育館 斥資1.4億大翻新
央視再釋動畫秀陸海警軌跡 稱「位中國金門附近海域」

央視再釋動畫秀陸海警軌跡 稱「位中國金門附近海域」
對民進黨政府強硬表態？陸海警船闖金門禁限水域

對民進黨政府強硬表態？陸海警船闖金門禁限水域

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面