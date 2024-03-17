陸海警船連日入金門禁限制水域 雙方廣播喊話

台方海巡艦艇16日上午向進入金門水域的大陸海警船廣播喊話。(圖／海巡署提供)

中國大陸海警船連續2天駛入金門禁限制水域！海巡署指出，大陸4艘海警船16日上午8時54分，再度編隊航入金門禁限制水域，海巡署除派遣巡防艇對應平行監控外，也對海警船進行廣播驅離，直至10時6分對方離開。

海巡署指出，金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，持續投入大量海上能量，積極協助14日陸籍漁船「閩龍漁61222號」於東碇海域沉沒搜救工作，鑑於台方水域海上交通過往船隻頻繁，又多屬狹窄水域，大陸此舉已嚴重影響海上交通秩序及安全，為免肇生海事事故，籲請停止類似行為，以確保海上航行安全，並將海上能量投入搜救工作，盡早完成搜救行動。

大陸央視新聞昨天晚上報導，福建海警15日和16日組織艦艇編隊在金門附近海域依法展開執法巡查，維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全。

報導稱，此次執法巡查加大力量，擴大巡查範圍，通過搜索救援、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，維護海區作業安全。巡查期間，福建海警採取靈活多樣的航行方式，突出重點區域，強化海域作業秩序，確保執法巡查全覆蓋，構築守護包括台灣在內中國漁民海上作業的安全網。

報導還引述福建海警執法員付海軍稱，「我們積極履行執法職責，把執法力量布設到轄區海域每個角落」。

央視旗下的「玉淵譚天」新媒體15日下午公布海警船進入金門南面禁限制水域示意圖，15日晚公布大陸海警向我海巡艦艇廣播喊話影像，當天深夜再發出文章，指這次（15日）執法巡查任務，進入了台當局所謂的「禁止、限制水域」。

文章表示，此次巡查地點對比第一次發布的新聞稿，從範圍更廣的「廈金海域」變成重點在「金門附近海域」。這一轉變，傳遞一個重要訊號：根本沒有什麼台當局所謂的「禁止、限制水域」，福建海警進入金門所謂「禁止、限制水域」。

文章稱，海警2202艦和2203艦參與了這項執法巡查活動。這兩艘艦艇都是由海軍軍艦退役後改裝的，雖然拆除掉大口徑的火砲，但保留下的小口徑火砲仍然足以應付海盜或犯罪分子。更重要的是，由退役軍艦改裝的海警船船體強度更高，航速更快，能夠應對更多海上的突發險情。