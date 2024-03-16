對民進黨政府強硬表態？陸海警船闖金門禁限水域

大陸海警15日發布，福建海警組織艦艇編隊在金門附近水域「執法巡查」。圖為上月底在金門水域的大陸海警艦艇。(取自大陸海警官網)

中國大陸福建海警15日再度以艦艇編隊方式，到金門水域開展「執法巡查」，並進入金門南面海域的台方禁止限制水域。大陸國台辦對此強調，堅決支持其海警部門在金門近海執法巡查，並再就漁船案點名批評民進黨 政府，重申陸方保留採取進一步措施權利。

大陸再度強硬表態，不僅是2月14日陸船金門翻覆滿月之際，也是近日兩岸聯合在金、馬水域搜救兩艘大陸漁船落水漁民之際，展現先前大陸就漁船翻覆案的堅定立場。

大陸海警局微信 公眾號宣稱，15日福建海警在金門近海依法開展執法巡查，強調這是為維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，並重申將持續加強執法巡查。

福建海警並首度附上地圖，顯示海警船在金門南面海域、距金門島約3.2浬到3浬距離行動，依台方畫設的大金門島南方水域限制線8000至1萬公尺，禁止線8000公尺，顯示陸海警船進入金門禁止限制水域內航行。

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」15日晚公布大陸海警巡航影片，過程中大陸海警向前方疑似台方海巡艦艇喊話：「我是中國海警，請通報你船，出發港、目的港，和來此海域目的。」畫面並播出疑似台方的海巡艦艇。

海巡署第12巡防區雷達，15日發現4艘陸海警船集結航入禁限制水域後，金門海巡隊海巡艇即全程嚴密伴航、廣播驅離與監控，直到海警船駛出禁限制水域。

福建海警公布再到金門水域巡查後，大陸國台辦發言人陳斌華隨即聲明，台灣是中國一部分，大陸海警部門在金門近海開展執法巡查，是維護相關海域作業秩序正當之舉。

陳斌華重申，大陸對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑絕不容忍、絕不姑息，並要求民進黨當局盡快給遇難家屬和兩岸同胞交代，一切後果由民進黨當局承擔。他也就陸漁船「閩連漁60911」1船員14日在馬祖水域落海後，兩岸同步救援，肯定此事展現馬祖與大陸連江縣兩地同胞守望相助手足情誼。

針對金廈水域爭端協商卡關，知情官員建議，民進黨執政下，兩岸官方進行談判難度不低，但雙方過去針對特定議題，由政府主導、民間協助的公協會、紅會等「民間模式」行之有年，如今兩岸都應屏除政治干擾，「運用過去的智慧」化解僵局。