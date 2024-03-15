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陸船又翻覆 兩岸齊救援 禁限制海域畫分搜索範圍

台灣新聞組／綜合15日電
14日晨陸籍漳州漁船在東碇島海域觸礁沉沒，大陸海警與金門海巡隊聯合搜救，留下難得同框畫面。白色頭盔為陸方。（圖／金門海巡隊提供）
14日晨陸籍漳州漁船在東碇島海域觸礁沉沒，大陸海警與金門海巡隊聯合搜救，留下難得同框畫面。白色頭盔為陸方。（圖／金門海巡隊提供）

陸船翻覆釀二死剛滿一個月，昨晨又發生陸籍漳州漁船「閩龍漁61222」疑越界捕魚，在金門東碇島西南海域觸礁沉沒，六名陸籍船員落海，兩岸聯合救援，陸方救起四人，其中兩人已無生命跡象，另兩人仍失蹤，今將繼續搜救，依慣例在72小時黃金時間內持續搜尋。

「閩龍漁61222」昨天凌晨多越界捕魚，凌晨約三時疑似不熟悉海域情況觸礁沉沒，發出緊急求救信號後，船上六人隨著沉船落海，陸方接獲求救信號後，知會台方協助。

海巡署清晨6時接獲，先後調度五艘船艦趕往救援，7時多也通知漁會廣播在航商漁船前往搜救，一起在20浬半徑範圍內尋找；金防部駐軍在岸際搜尋，還派海龍蛙兵潛水進入沉沒船隻船艙搜尋，但無所獲。大陸則出動六架次直升機與六艘海救船前往事故海域搶救。

船上六名船員中，有兩人行蹤不明，陸方先後救起四人，但有兩人已無生命跡象，其中一具遺體漂流到東碇島附近海域，被駐軍發現，依兩岸默契通知對岸打撈領回。

據了解，事故發生後，兩岸以搜救優先，雙方以禁限制海域畫分搜救範圍，水域內由金門海巡隊負責，水域外由大陸搜救船處理。

海委會表示，事發後海巡署派遣潛水人員下海查看，沉沒漁船呈坐底狀態，初步推測應是觸礁造成意外。至於陸方人員進入我方海域搜救，有向中華民國海難救護委員會台北任務管制中心通報，也有與海巡聯繫。

另據台北中國時報報導，金防部政戰主任鄭傑元少將表示，由於海巡署潛水人員不足，轉向該部請求支援，14日中午12時許指派兩棲偵搜營長率領4名海龍蛙兵潛水員，搭乘海巡艇趕抵陸籍漁船沉沒海域，潛入船艙搜尋2名失蹤船員。

鄭傑元也表示，此次是兩棲蛙人近2年內首次協助救援任務，不過由於海龍快艇仍屬我方軍事設備，為避免敏感因此才透過海巡艇協助搭載前往。

大陸國台辦表示，由福建省海上搜救中心通報給台方中華搜救協會，請其「協調力量」搜救。但無論國台辦或大陸官媒消息，都沒提到兩岸合作。

此外，傳有陸方透過海事頻道要求登島搜索，陸軍司令部參謀長陳建義昨在立法院否認此事。海巡署長周美伍也表示，台灣可准中共救難人員到事發沉船現場，但僅限於海面，不會准予登上東碇島。

陸委會昨晚指出，搜獲的生還者及罹難漁民大體均已交由陸方搜救單位運回，並無陸方家屬赴金門處理相關事宜之需求。

行政院長陳建仁在行政院會表示，兩岸之間的合作，確保漁民權益及生命財產安全，是政府應該做的，感謝海巡署盡心盡力。他也表示，兩岸過往合作救援的成果顯示，在人道救援部分，中國、台灣未來可以持續共同努力，藉以保障漁民權益與生命財產安全。

陸委會昨晚表示，大陸籍漁船在金門東碇海域沉沒後，海巡署即應陸方之請，會同陸方搜救單位聯合持續搜救；如有進一步搜救結果，海巡署會公布相關訊息。陸委會說，本次救援事件由台北任務管制中心接獲陸方訊息後，即時通報國家搜救指揮中心與海巡署協助救援，陸方福建搜救部門亦同步告知台方該船員落海相關資訊。

陸漁船東碇海域沉沒 製表／司法社會中心、都會地方中心
陸漁船東碇海域沉沒 製表／司法社會中心、都會地方中心

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