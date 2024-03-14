又一陸船金門外海翻覆 5人落海 兩岸聯手救起1人

14日一早6點多又發生大陸籍漁船「閩龍漁61222」在金門東碇島西南1.1浬沈沒，船上5名陸籍船員落海，目前陸方已救起1人，仍有4人待救，圖為陸方搜救船在現場。(記者蔡家蓁／翻攝)

陸船翻覆釀2死案，今天剛好發生滿1個月，今天一早6點多又發生大陸籍漁船「閩龍漁61222」在金門東碇島西南1.1浬(距離翟山西南15浬)沈沒，船上5名陸籍船員落海，目前陸方已救起1人，仍有4人待救，金門海巡隊已派出4艘船前往救援中，大陸也出動直升機與海救船前往搶救，目前搜救任務進行中。

今天一早6點27分，1艘大陸籍漁船在東碇島附近，大約海峽中線以西37.2浬處沈沒，目前兩岸相關單位都在聯合救援中，海巡在7點24分也通知漁會廣播在航的商漁船前往搜救。海巡署金馬澎分署第12巡防區已經盡最大能量動員前往搜救。

據了解，除了海巡出動4艘船前往救援，陸方也規劃派遣廈門S-76C型直升機6架次、海救船「1130」、海巡艦「08707」及「08805」等，於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務；國防部 已請空作部、艦指部及金防部等單位持續監控密注。

另外3艘中國漁船本月6日違法在苗栗外海捕魚，海巡署副署長張忠龍昨天在立法院內政委員會證實，3艘漁船進入苗栗外海領海內6浬。海巡署中部分署長王正信表示，海巡署從頭到尾都有雷達監控，當時因為海象太差撤回海巡艇，通報宜蘭艦趕往現場，兩艘自行離開，1艘遭驅逐。

內政委員會昨邀海委會官員業務報告，民進黨 立委王美惠關心陸漁船進入我限制海域情況。王正信表示，6日當天上午7時許，3艘中國漁船進入12浬時，海巡署就已經全程監控；下午2時許，3艘中國漁船進入到6浬，海巡署接獲漁民報案後，派遣100噸海巡艇前往驅離，但因海象惡劣，考量安全問題，要求海巡艇撤回，同時通報在西北海域執勤的宜蘭艦趕往現場驅離。隔天兩艘漁船在大潭外海脫索離去，持續往北的1艘漁船則遭宜蘭艦驅離。

此外，中國清淤船疏濬劉5店航道，航經金門禁限制海域，遭我方驅離，引發外界關注。國民黨 立委楊瓊瓔昨天質詢，中方清淤船到底能否進入金門限制海域？海委會副主委周美伍回應，對岸水道疏濬是每3年1個周期，這次周期是2022年到2024年，是正常的疏濬。