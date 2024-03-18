兩岸「水域」互放話 國台辦：台海非國際水域 陸委會：公海自由

大陸國台辦發言人陳斌華重申，絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。（中通社）

陸船在金門禁限制水域翻覆屆滿一個月，對於本案引發台灣海峽究竟是「國際水域」還是「內海」的討論，本報系聯合報報導，大陸國台辦發言人陳斌華指出，「海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」。他並強調，台灣海峽不存在所謂的「國際水域」。陸委會則反駁，台灣海域是國際水域，屬於台灣領海範圍以外的水域均適用國際法「公海自由」的原則；中共聲稱將「台灣內國化、海域內海化」，完全違反國際法及台海事實現況，台方及國際社會不予承認、絕不接受。

台北中國時報報導，學者李大中則認為，陸方重申這類說法，要追溯至美中戰略競爭白熱化，大陸認為美方藉由台海議題對他們進行壓制。

陳斌華昨日主持國台辦例行記者會，有陸媒發問，「214」撞船事件發生後，民進黨 當局附和美方「台海是國際水域、中國相關主張是將台灣海峽變內海」等說法，意欲推動台灣海峽「國際化」。

陳斌華對此不以為然，強調海峽兩岸都是中國領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。根據《聯合國 海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、鄰接區和專屬經濟區，不存在所謂的「國際水域」。《國際海洋法》也根本就沒有「國際水域」一說。

然而，大陸說法不為台灣接受。依據《聯合國海洋法公約》，領海可有12海里、加計鄰接區24海里，台灣海峽最窄處約70海里。兩岸扣除各自的領海與鄰接區後，至少還有22到46海里寬，可稱為專屬經濟區，兩岸的專屬經濟區重疊，但是專屬經濟區屬於「國際海域」，所有國家都可在此享有航行自由。

大陸否認台海為「國際水域」已非首次。2019年開始，美國軍艦以「在國際法適用之公海航行和飛越自由水域，做『例行性』航行穿越」為名，編隊穿越台灣海峽。中國外交部和共軍 東部戰區多次發聲明抗議，稱《國際海洋法》沒有「國際水域」的稱法，反對以這種說法「操弄涉台問題、威脅中國主權安全」。

本報系聯合報報導，金門漁船案兩岸談判破局已超過一周時間，迄今仍無復談跡象。大陸國台辦昨要求民進黨政府正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，「善後協商才能重啟」。陸委會則稱，台方一貫態度是保持最大的善意與開放的態度，期待早日化解歧見，共同解決問題。

就大陸是否還會派員赴金門或台灣處理此事，大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會表示，民進黨當局只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，二一四惡性撞船事件的善後協商才能重啟。本報記者詢問，國民黨立委陳玉珍建議兩岸可循「金門協議」重啟談判，陸委會主委邱太三說這是「可以選擇的項目」；陳斌華則重述上述回應，沒有明確表態。 對於國台辦前述說法，陸委會昨晚重申，本案相關事實刻由檢方依法調查，希望各界都能靜待司法機關調查結果，以還原事發真相，釐清責任歸屬。 陸委會同時表示，我方仍秉持真相調查與傷亡人員善後事宜可以並行不悖，本案善後的處理，一直是由事件兩造當事人直接進行溝通，陸委會未採特定立場。