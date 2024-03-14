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美授予通用公司為台生產4架MQ-9B無人機

台灣新聞組╱即時報導
美國國防部授予通用原子航空系統公司合同，為台灣生產四架MQ-9B「空中衛士」無人機。(取材自General Atomics官網)
美國國防部授予通用原子航空系統公司合同，為台灣生產四架MQ-9B「空中衛士」無人機。(取材自General Atomics官網)

美國國防部12日授予通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)合同，為台灣生產四架MQ-9B「空中衛士」(SkyGuardian)無人機，總金額不超過2.5億美元。

MQ-9B「空中衛士」是美國國務院在2020年核准的對台軍售案。

美國之音報導，通用原子航空系統公司製造的MQ-9B無人機源自MQ-9「收割者」(Reaper，又稱「死神」)無人機。根據該公司介紹，「空中衛士」可透過衛星在所有天氣狀態下高空飛行長達40多小時，並安全融入民用空域，使聯合軍種與民事當局在世界任何地方實現即時態勢感知。

報導引述美國「防務部落格」(Defense Blog)內容指，雖然台灣正在以自製無人機「騰雲」推動中空層遠程無人機項目，但MQ-9B「空中衛士」是更先進的海洋巡邏及反潛作戰平台；台灣2020年公開的「騰雲」可扮演類似MQ-9B Reaper無人機的角色。

報導稱軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興指出，遠程無人機具備長時間、即時的情報、監控、偵察與目標取得能力，「尤其對台海周邊海域與當面共軍動態之監控極有價值」，他也認為，滯空時間長的無人機也適宜擔任電子偵察任務，因為它可蒐集共軍電子與訊號的情報，而無人機還有一個功用，那就是在和平時期應對灰色地帶威脅，「若能及早發現某些徵兆，便可破解敵方發動準軍事或隱蔽行動之企圖」，因此無人機的這些作用都對預防戰爭、嚇阻軍事或準軍事進犯深具意義。

梅復興說，和平時期情監偵測能力的主要價值之一就是所謂的「偵測嚇阻」(Deterrence by Detection)。

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