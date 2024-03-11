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棄陸傾美 台仍難打入區域經濟

記者陳儷方／台北11日電

台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）沒進展，又被排除在RCEP（區域全面經濟夥伴協定）外，美國提出「台美21世紀貿易倡議」，但主導的IPEF（印太經濟框架）沒找台灣加入。新世代金融基金會董事長陳冲表示，依靠自由貿易起家的台灣在全球化時代獲得相當大的利益，如今已無全球化舞台，利益受到限縮，CPTPP、RCEP生效將讓會員國間的關稅降至零，或逐年減讓至零關稅，台灣所受影響將逐漸顯現。

陳冲擔憂，台灣面對地緣經濟碎片化趨勢將更弱勢，難像其他國家一樣尋求國際合作，加強雙邊或多邊經貿合作解決困局。

據經濟部遞件申請加入CPTPP後提出的評估報告，若台灣未加入CPTPP，將不利石化、鋼鐵金屬、塑膠、橡膠、化學與建材業，面臨貿易障礙衝擊，產值與出口成長率下滑；服務業亦將因內需受衝擊而影響產值。

中國大陸元旦又中止台灣12項石化產品適用ECFA稅率，即輸陸不再享關稅減讓，且預告正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件及紡織品關稅減讓措施。

中經院盤點輸陸占台灣出口全球的比率逾75％的項目，石化及塑橡膠有20項，是高警戒商品，其次為鋼鐵金屬8項、紡織7項。中華經濟研究院助研究員王國臣建議，台灣應備妥被全面撤銷ECFA早收清單的準備。

王國臣指出，從貿易額占比來看，對岸停掉早收對台灣整體影響小，但對個別廠商傷害卻是100%，政府不該強調對台灣整體沒影響或傷害很小，而應積極協助受害廠商轉型。

關稅 RCEP

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