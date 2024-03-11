藍白推不在籍投票 綠批為陸開後門

國民黨立委提出「不在籍投票法」草案，擬推動總統大選採行不在籍投票，卻遭綠營質疑「恐怕就是中國想要的版本」。圖為2024總統大選投票日，選民投下選票。（本報資料照片）

國民黨 立委日前提出「不在籍投票法」草案，擬推動總統大選採行不在籍投票，引發綠營質疑。國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨 只想用網軍側翼帶風向、不斷潑髒水；民眾黨團總召黃國昌說，不在籍投票法是民眾黨團優先法案之一，希望大家一起做正確、福國利民的事。

目前「不在籍投票法」草案並無黨團版本，僅國民黨立委王鴻薇等七人共同提案，以及國民黨立委牛煦庭等三人共同提案，共兩個立委版本。

王鴻薇版本指出，行政院日前通過中選會提出的「不在籍公投法」草案送立院審查，顯示不在籍投票各方面已達實施可行性、急迫性、必要性。她主張以「通訊投票 」、「特設投票所投票」兩型態為主，包括在戶籍地以外的工作者、求學者；選務人員；在營服役軍人；執勤警察；因病、生產、受傷、不良於行者；在監服刑但未褫奪公權者，可申請不在籍投票，符合資格者可向選務機關申請，並設有審查程序。

牛煦庭版本則是以台灣各類投票應兼採不在籍投票予以明文，並採分階段實施。第一階段先就全國性投票類型採取移轉投票方式試行，待實施一段時間累積實務經驗後，再參酌世界先進國家經驗，於第二階段逐步擴及至地方性投票，並增加不同投票方式。

民眾黨團則主張分為短、中、長期計畫，加速推動不在籍投票。短期內加速公投的通訊投票、移轉投票、特別投票所投票的立法；中期加速國境內的總統副總統選舉通訊投票、移轉投票及特別投票所投票的立法；長期計畫則是在解決資安疑慮後，開放所有選舉的網路投票。

不在籍投票 影響160萬人 製表／聯合報

針對國民黨立委推出不在籍投票法草案，民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，這絕對是違憲的，難道不知道在中國投票，一定是在中國監視下投票，這怎麼祕密投票？民進黨團幹事長吳思瑤則酸「國民黨又來了」，總統選不贏就想方設法要改變遊戲規則；國民黨的不在籍投票等於是大剌剌為中國介選大開後門，「國民黨要的版本，恐怕就是中國想要的版本」。

國民黨主席朱立倫昨在宜蘭大笑民進黨的回應「這是全世界的笑話」。他說，世界上多少國家都已使用不在籍投票，多少台商、台胞與台生不管在美國或東南亞、歐洲、大陸，政府應保障台灣人該有的民主權利。

國民黨立委許宇甄反批綠營，世界多國皆有實施不在籍投票，民進黨不必現在就急著抹紅國民黨。