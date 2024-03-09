拜登再戰川普大勢已成 台國安局：誰當選都「友台制中」

台灣國安局長蔡明彥（左）與海巡署長周美伍。(本報資料照片)

美國總統大選 上演拜登 再戰川普戲碼態勢已經明朗。台灣國家安全局認為，無論何人當選美國總統，友台制「中」政策不致大幅改變。

總統府國安局長局長蔡明彥明天應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共 兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專題報告。會議同時邀請國防部副部長與海委會海巡署長周美伍列席，朝野料將同時了解國家安局對目前兩岸因執法在金廈水域對峙的評析。

國安局送交立法院報告內容，對拜登與川普外交風格作了簡單評析。國安局認為美國民主黨、共和黨均重視中共戰略挑戰，已成為兩黨共識。當前拜登政府對中共採取「去風險、不脫鉤」及「小院高牆」 科技管制等政策，但也進行溝通對話、管控分歧，同時協助台灣提高經濟、軍事、外交能量，爭取國際共同關注台海情勢。

川普雖宣稱與習近平有良好互動，但認為美國須維持戰略嚇阻能量、先進軍事科技優勢，以應對中共挑戰，並主張對中國大陸課徵高額關稅平衡貿易逆差，尋求對陸逐漸脫鉤。

國安局認為，美友台制「中」政策不變。美國對國際事務影響力動見觀瞻，各國均高度關注今年美大選動向 。鑒於美國兩黨均將中共視為主要戰略競爭對手，也支持深化台美合作關係，應對中共對印太區域挑戰，因此無論何人當選美國總統，友台制「中」政策不致大幅改變。

國安局同時表示，共軍專擅擴張破壞區域和穩。中共在經濟問題難解下，仍挹注高額軍費加速建軍備戰，尤其年來頻運用軍事、灰帶手段在第一島鏈周邊強勢「維權」、干擾外軍活動，並積極外擴戰訓場域，同時與俄開展海空聯演聯巡、軍科合作，意圖改變印太區域現狀，增添地緣戰略風險。

國安局認為，中共將持續強化對台壓拉兩手作為，目前值我大選結束、美大選將至之際，中共除加強鞏固「國際一中」格局，也持續藉由硬軟兩手策略，對台進行壓拉操作。在施壓方面，除軍事威懾、外交打壓、經濟脅迫外，亦可能逐步增加法律作為，炒作兩岸管轄權爭議，意圖改變台海現狀；在拉攏方面，將延續去年對台廣泛交流政策，邀各階層團體赴陸， 伺機操作統戰分化，形塑對其有利的兩岸形勢。