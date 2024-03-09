黑白集／漫不在乎的邱太三 不懂邱國正的失眠

對比邱國正，陸委會主委邱太三（圖）對兩岸關係緊張顯得漫不在乎（本報資料照片）

金門漁船事件導致兩岸關係緊繃。國防部 長邱國正坦承，自己每天提心吊膽睡不好，國軍已改變「第一擊」的要件，就是反制對方海空「實體越界」。對照之下，陸委會主委邱太三舌戰立委，嗆稱「到底誰入侵」，又說中方說法「不值得回應」，一派輕鬆。

同是內閣首長，同樣面對兩岸關係，邱國正的提心吊膽，對比邱太三的漫不在乎，有如天壤之別。當然，邱太三不會懂邱國正的失眠 ；他更不會了解，對方的失眠是自己造成的。

這也是蔡政府的奇特之處。陸委會的設置，原是為處理兩岸事務；如今卻變成專門製造兩岸緊張，後果則由其他部會承擔。因此，邱太三只顧耍嘴皮，兩岸十幾回合協商破裂，他仍樂在其中。邱國正則要繃緊神經，國軍日夜升高守備，人民則擔驚受怕。蔡政府的治國神邏輯，還真看不懂。

倒楣的不只國防部，交通部也很衰。赴陸觀光 團剛開又關，讓王國材被罵到臭頭。但邱太三依舊漫不在乎，他說如果台灣單方面開放，會產生觀光消費「鉅額逆差」。他說的鉅額逆差，指的是5年前的66億元新台幣（約2.1億美元）；但若看兩岸的貿易失衡，是台方享有1300億美元的順差。66億台幣和1300億美元，要怎麼計較？

邱太三運氣好，他除了鬥嘴，沒什麼事可幹。他哪能懂邱國正的失眠。