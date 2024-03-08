我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

兩岸「瀕武說」 台學者：絕無言過其實

記者洪哲政／台北8日電
國防部長邱國正7日表示，國軍「第一擊」的反制要件已改變定義，只要有一個實體，不管航空或海航的實體，逾越規矩，第一擊就當作反制。圖為海軍陸戰隊進行實戰化操演。(記者季相儒／攝影)
國防部長邱國正7日表示，國軍「第一擊」的反制要件已改變定義，只要有一個實體，不管航空或海航的實體，逾越規矩，第一擊就當作反制。圖為海軍陸戰隊進行實戰化操演。(記者季相儒／攝影)

國防部長邱國正昨公開表示兩岸情勢嚴峻，「一個處理不當，擔心擦槍走火」，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，邱國正的說法是信而有徵，絕無言過其實。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則說，邱的說法應該說是「展現專業軍人準備最壞狀況的基本態度」，但兩岸應是鬥而不破。

不過，針對邱國正表示「國軍已將第一擊的要件改變」，揭仲認為，邱國正應該是要表達在海峽中線默契已遭中共片面推翻的新情勢下，國軍對何種狀況發生時才能開火的規定也隨之作出相應的調整，但邱國正用「第一擊」，可能會被中共有心人士故意扭曲為：台方有意在未遭受侵犯的情況下，就先對中國大陸沿海，甚至中國大陸陸地的共軍目標先發動打擊，建議國防部與國安單位盡快做出補充說明，加以澄清。

淡江大學戰研所助理教授林穎佑表示，「作最壞打算與最好準備」是國防部長的本分。但目前來看，金廈水域的對峙，會定調在內政司法執法管轄問題，大陸對台軍事侵擾固然不會間斷，但與台灣交流不會間斷，提升到軍事衝突的機率不大。

揭仲表示，現階段中共雖然還未將「武力犯台」，列為解決台灣問題的優先選項，但並不代表兩岸並未處於「兵凶戰危」中。揭仲指出，中共自2016年起大幅增加在台灣周邊的軍事活動，更在2022年8月片面推翻兩岸行之有年的中線默契，將海峽中線以東的軍事活動常態化。中共的軍艦、海警船與科研調查船，也常態性地於台灣東部與南部海域，刻意朝台鄰接區海域進逼。

揭仲說，若發生涉及兩岸軍方的意外事件，例如軍機空中擦撞，或單純只是共軍機飛行過程中、因機件故障於台灣南部或東南部海域落海等情形；在兩岸官方嚴重缺乏政治互信、溝通管道幾乎無法發揮作用、民間對立氣氛也不斷上升，都很可能導致緊張情勢迅速螺旋上升，甚至引發始料未及的戰爭。

中共 國防部 共軍

上一則

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

下一則

陸委會喊兩岸降溫 但「一個銅板敲不響 須等待對岸」

延伸閱讀

美對台軍購延宕 台國防部：美國老虎小組將優化軍售執行

美對台軍購延宕 台國防部：美國老虎小組將優化軍售執行
陸方稱不存在海峽中線 邱國正：無緩衝，地區壓力更大

陸方稱不存在海峽中線 邱國正：無緩衝，地區壓力更大
陸方稱不存在海峽中線 邱國正：無緩衝 地區壓力更大

陸方稱不存在海峽中線 邱國正：無緩衝 地區壓力更大
傳與賴清德有過節正打包辦公室 邱國正駁：未收到通知

傳與賴清德有過節正打包辦公室 邱國正駁：未收到通知

熱門新聞

史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
圖為2月底福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查照片。資料照／取自《中國海警》官網影片

中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

2024-03-02 16:57

超人氣

更多 >
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證