兩岸「瀕武說」 台學者：絕無言過其實

國防部長邱國正7日表示，國軍「第一擊」的反制要件已改變定義，只要有一個實體，不管航空或海航的實體，逾越規矩，第一擊就當作反制。圖為海軍陸戰隊進行實戰化操演。(記者季相儒／攝影)

國防部 長邱國正昨公開表示兩岸情勢嚴峻，「一個處理不當，擔心擦槍走火」，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，邱國正的說法是信而有徵，絕無言過其實。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則說，邱的說法應該說是「展現專業軍人準備最壞狀況的基本態度」，但兩岸應是鬥而不破。

不過，針對邱國正表示「國軍已將第一擊的要件改變」，揭仲認為，邱國正應該是要表達在海峽中線默契已遭中共 片面推翻的新情勢下，國軍對何種狀況發生時才能開火的規定也隨之作出相應的調整，但邱國正用「第一擊」，可能會被中共有心人士故意扭曲為：台方有意在未遭受侵犯的情況下，就先對中國大陸沿海，甚至中國大陸陸地的共軍 目標先發動打擊，建議國防部與國安單位盡快做出補充說明，加以澄清。

淡江大學戰研所助理教授林穎佑表示，「作最壞打算與最好準備」是國防部長的本分。但目前來看，金廈水域的對峙，會定調在內政司法執法管轄問題，大陸對台軍事侵擾固然不會間斷，但與台灣交流不會間斷，提升到軍事衝突的機率不大。

揭仲表示，現階段中共雖然還未將「武力犯台」，列為解決台灣問題的優先選項，但並不代表兩岸並未處於「兵凶戰危」中。揭仲指出，中共自2016年起大幅增加在台灣周邊的軍事活動，更在2022年8月片面推翻兩岸行之有年的中線默契，將海峽中線以東的軍事活動常態化。中共的軍艦、海警船與科研調查船，也常態性地於台灣東部與南部海域，刻意朝台鄰接區海域進逼。

揭仲說，若發生涉及兩岸軍方的意外事件，例如軍機空中擦撞，或單純只是共軍機飛行過程中、因機件故障於台灣南部或東南部海域落海等情形；在兩岸官方嚴重缺乏政治互信、溝通管道幾乎無法發揮作用、民間對立氣氛也不斷上升，都很可能導致緊張情勢迅速螺旋上升，甚至引發始料未及的戰爭。