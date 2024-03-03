漁船事件 台學者：若中國要對台灣動武 一點也不驚訝

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春表示，這次金廈漁船翻覆事件，讓他感受到兩岸關係前所未有的不好。（本報資料照片）

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山4日上午在中廣「千秋萬事」節目中表示，金廈漁船翻覆事件，讓他這次中國行感受到兩岸關係前所未有的不好，甚至比1996年台海危機、前年時任美國眾院議長裴洛西 訪台時更為嚴峻。

他指出，台灣是法治國家，事件要快速合理地解決，拖愈久兩岸敵意螺旋就會持續上升。他並稱，若民進黨政府不能務實處理，「大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝」。

以國民黨 顧問身分隨副主席夏立言訪問中國、甫於4日凌晨返台的趙春山表示，這次漁船事性「煋煋之火足以燎原」。他到訪中國多次，從未感到兩岸關係如此之不好，比1996年台海危機、前年裴洛西訪台都還要嚴峻。

他認為，這次漁船事件，台灣在處理過程中於情、於理都說不過去。「人死最大」，第一時間，台灣官方和官員卻都未對死者表示關切，未能表現出同理心。

趙春山表示，處理漁船事件，真相是重要的，對岸一直在問，台灣是法治社會，誰對誰錯應該很清楚。但事件發生迄今已經半個多月，真相竟依舊未明，這不免讓中國因此出現各種猜忌，各種說法都出籠。許多中國民眾氣憤，為何一直拖著沒解決？

這次漁船事件已經讓兩岸民意出現嚴重對撞。趙春山稱，他此行感受中國民意強烈的反應。而國台辦在這次事件中的表現，則讓中國部分民意認為太軟弱了，甚至有網友稱國台辦為「跪台辦」，這是會給中國官方壓力的。

他指出，國民黨參訪團此行在上海下榻「和平飯店」，是有寓意的。兩岸要和平就要對話，就要有同理心，要在彼此的民意中營造出和平氣氛，但民進黨政府現在的做法並非如此。

趙春山認為示，類似事件若發生在馬政府執政時期，兩岸就可以透過對話化險為夷，但這次事件有太多政治因素伸入其中，包括對方也是如此。但他強調，這起事件不可能沒真相，要把真相講出來。「拖得愈長，對台灣不利」。

對於有人認為，目前中國正在召開全國兩會 ，不會讓漁船事件模糊了焦點。趙春山指出，中國民眾都在關注漁船事件，就算兩會期間中國官方暫不處理，兩會後呢？