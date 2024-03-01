放寬陸配入籍拖垮健保？黃暐瀚提2點反駁

圖為2016年百餘名陸配在立法院外高喊「要平等、反歧視、身分證六改四」等口號。(本報資料照片)

國民黨立院黨團優先法案提出陸籍配偶取得台灣身分證年限比照外配，從六年縮短至四年，藍白喊支持。資深媒體人黃暐瀚表示，嚴格來說，這不叫「縮短」，應該是說「恢復一般年限」，因為所有新住民取得中華民國身份證的時間都是四年，唯獨陸配多了兩年。

黃暐瀚在臉書表示，翻開藍白總統候選人侯友宜、柯文哲的政見，早就有寫這一條。提出政見，然後遂行；天經地義，理所當然。民進黨要反對，也是它的權利，民主比人頭，就看立院最後修法過不過，互相尊重。

有醫師公開反對，理由是「增加健保 的負擔」。黃暐瀚表示，提出這個論點後，網路上馬上破萬連署支持，但他對於反對的理由，卻有點不解。

第一，陸配來台「居留」半年後可以加入健保，所以使用健保的事實，遠遠發生在取得國籍之前，不管是六年還是四年，根本無關。

第二，陸配在對岸的家屬如果來台依親 用健保，會拖垮健保？黃暐瀚表示，根據規定，陸配親人來台短期探親，屬「停留」非「居留」，也不可以超過半年，無法使用健保。必須透過依親來台取得居留權之後，才可以使用健保。

他說，根據兩岸條例第16條第2項第1款規定，中國大陸的父母親必需要年滿70歲以上，並向內政部入出國及移民署提出申請，經移民署審核後，可以排等數額（每年數額60人），等到排到數額後就可以來台定居。

黃暐瀚表示，就以上2點，他不理解「陸配取得國籍縮短為四年，會拖垮健保」的論述基礎何在？這一次他挺民眾黨主席柯文哲說「生在台灣、住在台灣、認同台灣的，就是台灣人」。不管印尼、越南、中國大陸，任何外配陸配，嫁來台灣，住在台灣，還生下「台灣之子」，這些台灣之子的媽媽們都是台灣人、都是自己人，不能有任何歧視 ，不該被任何人歧視。「我們都是，台灣人！」