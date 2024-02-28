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陸海警闖禁制水域 台方理與勢難占上風 停損才能降溫

記者 程嘉文
陸籍快艇翻覆案延燒，行政院長陳建仁話說過頭，讓外界驚出一身冷汗。(本報資料照片)
陸籍快艇翻覆案延燒，行政院長陳建仁話說過頭，讓外界驚出一身冷汗。(本報資料照片)

行政院長陳建仁昨在立院議場外宣稱，對大陸海警船「進行必要的驅離動作」，頓時讓各界一驚。陳建仁顯然隨即體會到話說過頭，面對立委再度提出同樣問題，不但未再使用「驅離」一詞，更把客體置換為越界漁船，規避了敏感的海警船。

國際社會之間，各方聲索主張與實際狀況之間的落差，本來就是常態。兩岸問題的性質既非國際，也非國內，比一般外交關係更為敏感曖昧。台方制訂的規定，如果影響到北京的主權主張，基本上陸方都不會表達贊成。然而，「不贊成」仍有高下差異，最嚴重是不僅口頭表態，還要搭配行動挑戰；次之是口頭明確反對，但無具體行動；再輕微一些，就是沒有具體行動，也不公開反對，形同默認。

馬政府時代，兩岸關係和緩，陸方對台方的規定，乃至對「一中各表」的強調，基本採取第三等級態度。近年雙方日趨緊繃，北京的調子，就逐漸升格到第二、甚至第一等級。

相較於大陸，台灣是法制化與資訊公開化的社會，雲山霧罩的曖昧「不表態」，到了追求速度與直白的網路時代，往往被輿論鄙薄。綠營更慣於利用兩岸矛盾生產「敵對紅利」，並將異議者打成「親中、舔共」。問題是，兩岸量體懸殊，彼大我小是客觀現實，如果當真不放些煙幕，雙方清清楚楚攤牌，台灣是占便宜還是吃虧，答案大家心知肚明。

「三無」船出現在金門水域，目的自然不脫非法捕魚、走私偷渡之類活動，在兩岸都屬非法，台方查緝行為天經地義；在風浪中高速追逐，發生碰撞意外也非不能想像。然而，台方事先不承認碰撞，等到消息曝光，又宣稱沒有影像紀錄。如此一來，完全失去拿下正義制高點的機會，自然也難以化解對方訴諸拳頭大小的叢林法則。

講「理」與「勢」，台方都難占上風，暫時只能停損，避免對方擴大事端為處理原則。陳揆第一時間受訪時，似乎仍未體會局面凶險；儘管隨後亡羊補牢，仍讓外界驚出一身冷汗。

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