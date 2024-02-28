新聞眼╱蔡政府一味配合 美國利益符合台灣利益？

台積電亞利桑那州廠2022年12月上機典禮，美總統拜登（中）出席，由台積電董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）陪同。（美聯社）

工研院前院長史欽泰、台積電 前副總林本堅等聯名撰文，批評美國「晶片 法」以高額補貼鼓勵台灣半導體製造商遷往美國，可能導致對台積電造成傷害。多家半導體專家認為，此篇文章點出美國將晶片製造拉回美國設計有很多瑕疵，既為台積電及全球半導體產業仗言，又兼具中立色彩。對即將上任的新總統，無疑也是一項警惕。

美國透過「晶片與科學法案」編列520億美元補貼企業，企圖將半導體製造拉回美國生產，也因這項法案，讓訴求專業分工的全球化半導體供應鏈走向區域化或破碎化，也就是台積電創辦人張忠謀口中「全球化已死」的導火線。

雖然張忠謀多次發言力阻美國這項做法不智、昂貴且徒勞，但在台積電前往美國亞利桑那州設廠，並依規定提出申請，只是迄今補貼款遲無下文，台積電也不敢稍有怨言。

對於三位學者在該文中陳述美國該法案補貼設計糟糕，將削弱台積電實力。一位不願具名的專家分析，美國晶片法案確實會影響多數半導體業者失去對創新的投入，還會阻礙AI發展，甚至認為台積電可能減少在台產能投資等三大風險，但觀察近來美國白宮在制定半導體政策，已做了相當大的修正。

例如美國商務部部長雷蒙多 日前提到，美國計畫在2023年前，將先進邏輯晶片的製造比重拉到20%。業者分析，依照雷蒙多所提的目標，未來只要加計英特爾提出在美興建新晶片廠投入先進製程，加上台積電亞利桑那州廠及三星已提規畫的先進晶圓廠，就會達到雷蒙多所提的目標。相較稍早英特爾執行長基辛格多次接受訪問時，強調將遊說政府將美國製造比重由17%拉升到30%，已大相逕庭。

但不論如何，林本堅等人確實點出，目前多數美國人擔心台海發生衝突，只一味顧及自身利益。在美中對抗的博弈中，台積電被推上地緣政治的前沿，蔡政府更是毫無保留地配合美方需求，但美國利益是否也符合台灣利益？這項評論正是提醒即將上任的新總統，應該及早做好提振台灣半導體產業實力的政策，只有強化自己的實力，才能更確保台灣的安全。