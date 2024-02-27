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兩岸協商無解 藍委：政府做不到的讓民間來做

台灣新聞組／綜合27日電

兩岸持續在金門展開密集協商，海巡署長周美伍赴金門坐鎮，拉高官方層級，遭質疑「小事搞到大事」。國民黨立委陳玉珍認為，兩岸可藉由民間組織互相溝通，也就是民對民協商；國民黨立委林德福也表達贊同，「政府做不到的，就讓民間組織來做」，現在最重要是解決兩岸關係，而不是整天抹紅、搞「抗中保台」等意識形態。

民眾黨團幹事長吳春城表示，只要兩岸起衝突，大陸就有藉口增加戒備；台灣毫無策略可言，只想對內表態而已，我方相關官員一步步強硬表態，只是短期對內交代，卻落入大陸策略，讓陸方有藉口增加戒備、巡邏、登船檢查。他認為，兩岸情況特殊，雙方官方無法溝通，很贊成由民間先行。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，對岸的標的就是台灣海巡，要求我方認錯、道歉，由具有代表性的海巡主管參與談判是非常自然的事，沒有所謂片面升高、擴大局勢；民對民當然可以談，但無法代表海巡的態度跟意見。民進黨團幹事長吳思瑤說，海巡取締中國「三無」船舶，中國片面政治操作，甚至提升至法律戰，認知作戰參一腳，「我方因應提升也是必要的」，台灣絕不是主動升高局勢的一方，是被動有效因應。

而國民黨副主席夏立言昨天率團赴中國大陸訪問七天，他在松山機場受訪表示，這次主要向台商、台生、台胞拜年，沒計畫和大陸中央官員見面，如果見到面會向兩位溺水的大陸漁民家屬表示哀悼之意，同時也希望兩岸敵意不要再上升，並希望政府能盡快找出雙方對話管道。

夏立言説，就他所知，過去七年發生很多次入侵我們水域非法撈捕事情都能解決，現在為什麼不能解決，兩岸關係一直往下走，執政黨要能夠檢討。

國民黨 夏立言 民進黨

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