與陸學者交流 民進黨中國事務部主任：台獨黨綱已是歷史文件
台灣總統大選選前一個多月，美國三名知名中國通發表聯署文章，呼籲台灣民進黨總統候選人賴清德如若當選，應考慮凍結台獨黨綱，使得維持兩岸現狀不變的承諾更有分量和可信。民進黨中國事務部主任吳峻鋕昨於一場由兩岸及海外華人學者共同與會的線上講座中發表演講，介紹民進黨的主張，吳峻鋕表示台獨黨綱「已是歷史文件」，不必再另宣布台獨。
本報系聯合報報導，美國《外交事務》期刊（Foreign Affairs）去年11月30日發表葛來儀等三位重量級學者的聯名文章，呼籲要避免台海危機，除了「威懾」，三方還要做出可信的「再保證」，在台灣方面，文中特別談到兩個明確的主張，其一是「如果當選，賴清德應利用就職演說重申蔡英文在2016年就職時的承諾建議「依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係」，其二是，「若賴清德勝選，應重新審視2014年提出的凍結《台獨黨綱》提案，承諾維持現狀」，以確保兩岸和平穩定關係框架。這間接說明了，雖然賴清德一再保證，但美方的「疑賴論」，的確揮之不去。
台北中國時報報導，在大陸漁船在金門越界翻覆事件延燒之際，民進黨幹部與大陸學者進行了一場視訊交流，促成「民共對話」。這場由環球兩岸關係研究會、全球華人政治學家論壇主辦，台灣中流文教基金會、上海東亞所贊助的兩岸熱點系列講座上，吳峻鋕以「民進黨中國事務部主任」身分發表「民進黨的訴求」主題報告，點評人為廈門大學台灣研究中心研究員朱磊。
吳峻鋕：實質由「台灣前途決議文」取代
報導指出，吳峻鋕在視訊交流中說明蔡英文總統、準總統賴清德的兩岸政策。他引述賴清德在1月13日的勝選演說內容，指「在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作」，也指賴清德將持續蔡英文路線，「務實地認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬。」至於「台獨黨綱」問題，吳峻鋕並強調「已是歷史文件」，實質由「台灣前途決議文」取代，並成為全黨共識；2005年修憲已落實台灣主體性主張，即任何修憲都需經台灣地區人民公投決定。
據報導，吳峻鋕與朱磊各自對民進黨與中共的兩岸政策進行立場宣示，在場大陸學者也直言，不接受民進黨的「兩岸互不隸屬」說，但最後各方都同意民進黨與大陸進行溝通對話實屬必要，也是兩岸關係改善的第一步。此外，雙方坦誠表達訴求與立場的同時，現場並無火藥味，大陸學者對吳峻鋕的發言，也未表現出敵意或不屑的態度。
上一則
FB留言