與陸學者交流 民進黨中國事務部主任：台獨黨綱已是歷史文件

民進黨中國事務部主任吳峻鋕。(本報資料照片)

台灣總統大選選前一個多月，美國三名知名中國通發表聯署文章，呼籲台灣民進黨 總統候選人賴清德 如若當選，應考慮凍結台獨黨綱，使得維持兩岸現狀不變的承諾更有分量和可信。民進黨中國事務部主任吳峻鋕昨於一場由兩岸及海外華人 學者共同與會的線上講座中發表演講，介紹民進黨的主張，吳峻鋕表示台獨黨綱「已是歷史文件」，不必再另宣布台獨。

本報系聯合報報導，美國《外交事務》期刊（Foreign Affairs）去年11月30日發表葛來儀等三位重量級學者的聯名文章，呼籲要避免台海危機，除了「威懾」，三方還要做出可信的「再保證」，在台灣方面，文中特別談到兩個明確的主張，其一是「如果當選，賴清德應利用就職演說重申蔡英文在2016年就職時的承諾建議「依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係」，其二是，「若賴清德勝選，應重新審視2014年提出的凍結《台獨黨綱》提案，承諾維持現狀」，以確保兩岸和平穩定關係框架。這間接說明了，雖然賴清德一再保證，但美方的「疑賴論」，的確揮之不去。

台北中國時報報導，在大陸漁船在金門越界翻覆事件延燒之際，民進黨幹部與大陸學者進行了一場視訊交流，促成「民共對話」。這場由環球兩岸關係研究會、全球華人政治學家論壇主辦，台灣中流文教基金會、上海東亞所贊助的兩岸熱點系列講座上，吳峻鋕以「民進黨中國事務部主任」身分發表「民進黨的訴求」主題報告，點評人為廈門大學台灣研究中心研究員朱磊。

吳峻鋕：實質由「台灣前途決議文」取代

報導指出，吳峻鋕在視訊交流中說明蔡英文總統、準總統賴清德的兩岸政策。他引述賴清德在1月13日的勝選演說內容，指「在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作」，也指賴清德將持續蔡英文路線，「務實地認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬。」至於「台獨黨綱」問題，吳峻鋕並強調「已是歷史文件」，實質由「台灣前途決議文」取代，並成為全黨共識；2005年修憲已落實台灣主體性主張，即任何修憲都需經台灣地區人民公投決定。

據報導，吳峻鋕與朱磊各自對民進黨與中共的兩岸政策進行立場宣示，在場大陸學者也直言，不接受民進黨的「兩岸互不隸屬」說，但最後各方都同意民進黨與大陸進行溝通對話實屬必要，也是兩岸關係改善的第一步。此外，雙方坦誠表達訴求與立場的同時，現場並無火藥味，大陸學者對吳峻鋕的發言，也未表現出敵意或不屑的態度。