國台辦主任宋濤：若持續拒絕九二共識 台海將動盪

兩岸關係近年嚴峻，民間交流仍持續，24日是元宵節，台灣電音三太子應邀到成都寬窄巷子，與市民鬧元宵。（中新社）

大陸昨天在北京舉辦台商新春聯誼會活動，國台辦主任宋濤在致詞時強調，「如果有人一意孤行傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價」。他並再度示警，如果台灣當局繼續推行台獨路線，拒不承認體現一個中國的九二共識，阻擾兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，「台海局勢就將持續動盪緊張」。

昨天是元宵節 ，大陸國台辦舉辦「2024台商新春聯誼會」，邀集台商參加，現場席開16桌，現場有6位台商上台分享，隨後由宋濤致詞。

宋濤提到，大陸經濟發展前景光明，「這邊風景獨好」，「歷史上一些勢力唱衰中國經濟發展的謬論都成為笑柄，這一次也不會例外」，他表示大陸過去是、現在是、將來也必定是台胞台企投資 興業的最佳選擇。他還指出，台胞台企在大陸投資興業30餘年，共同見證改革開放的巨大成就，「祖國大陸的發展功勞簿上，有我們台胞台企濃重的一筆」。

就兩岸關係，他提及「實現祖國完全統一是歷史大勢」，海峽兩岸都是中國人，說中國話、寫中國字、敬中國神、過中國節，「中華文明始終存在追求團結統一的內生動力，國家統一始終占據中國歷史發展的主流，實現統一始終是中華民族的不懈追求」。

宋濤強調，維護國家統一是民族大義，也是國之大計。他表示沒有人比我們（大陸）更希望維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。「一個中國原則明確了兩岸關係的根本性質，只有堅持這一原則，台海才能保持和平安寧，也只有在這一原則基礎上，台灣任何政黨同我們交流協商才不會存在問題」。

他警告，如果台灣當局繼續推行台獨路線，拒不承認體現一個中國的九二共識，阻撓兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，台海局勢就將持續動盪緊張，台灣工商界發展利益和廣大台灣同胞切身利益就會受到損害。「如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價」。

台灣海基會16日也在台北舉辦「2024大陸台商春節活動」，蔡英文 總統出席致詞就兩岸關係表示，在對等尊嚴前提下，我們（台灣）從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，希望逐步恢復雙邊有序的交流。