陸船員亡 海巡署：洽談撫慰金 家屬：不知真相怎談？

陸籍快艇翻覆致死案持續延燒，陸方要求盡快查清真相。海巡署22日在金門舉行記者會說明，透露正在洽談撫慰金，雖對執法未錄影致歉，但強調過程合法。（記者蔡家蓁／攝影）

金廈海域翻船事故的兩名死亡陸籍船員家屬昨晚接受本報專訪，直指陸船是被海巡艇撞翻，痛批海巡署謊言不斷，因而拒絕火化遺體，並要求道歉、賠償。海巡署官員昨承認查緝過程中因追逐「船身曾多次接觸」，並表示若有共識就會賠償，正洽談撫慰金，雖對執法未錄影致歉，但強調過程合法，「希望擱置政治，人道優先」。

海巡署、金門地檢署昨天先後開記者會說明。海巡署還原當初追緝陸船經過，指因陸船急向右轉，才撞上左側的海巡艇，因此翻覆，現場播放無線電錄音，說明查緝前的過程，全長不到30秒。記者要求提供翻船後的通聯錄音，但海巡署指後續都是救助程序，社會比較關注如何發生，「無關案情，也涉及偵查不公開」，但此說法也引發爭議。

海巡署官員表示，不會迴避責任，將持續協調，會尊重家屬意願，有共識就會賠償，目前已在談撫慰金。是否涉及過失致死？官員表示，由檢方偵辦中，分署不迴避，若判決有責任，一定會負責。

金門海巡隊副隊長陳建文說，全隊密錄器有九台，僅供35噸巡防艇輪流領用。海巡署坦言，未全程錄影導致家屬無法了解事實真相，也讓社會有很多爭議，感到抱歉，已積極配合檢方調查，相信司法調查可還原事實，未來會加強教育訓練。

陳建文說，現有CP艇未裝設全船監視系統，也未配備密錄器，未來出勤將全數補足四名執勤人員設備。

海委會主委管碧玲昨晚在臉書 表示，海巡署尚缺密錄器的數據揭露後，行政院長陳建仁透過秘書長李孟諺通知，海巡署共欠缺3061具密錄器、需經費2150萬元，加上35艘CP艇應設置固定式錄影設備，全由第二預備金支付。

陳建文還原事發經過，發現陸艇捕魚時，海巡艇決定部署取締，艇長開啟指示燈、警報器快速逼進，追上陸艇後，「它往東航 行，我們西北往東南，一分多鐘內陸船不斷蛇行，要擺脫海巡登艇檢查」，過程中陸艇拒檢且不斷輕微甩尾，海巡要登檢就須貼往船隻，一定會有輕微碰撞，後來陸艇急向右轉，船尾朝左邊甩，海巡艇在陸籍快艇 左邊，陸籍快艇撞上海巡艇後，因反作用力反彈失去平衡後才翻覆。

海巡艇見狀立即搜救，拉起落水漁民，但第三名漁民浮出時已無生命徵象，急救後仍回天乏術，最後海巡派水下搜救員，才從翻覆陸艇上的駕駛艙拉出死亡多時的船長。

金門地檢署表示，徐姓漁民表示「陸船案發時加速逃逸，兩船有發生碰撞」；王姓漁民說「當時船速很快，沒有感覺船被推撞」，二人對海巡隊執行程序均無意見。金檢則表示，檢方未就本案的責任歸屬表示意見，只曾證實雙方船隻曾有碰撞，未判定因碰撞導致翻覆。

死者家屬昨晚怒批海巡艇撞翻陸艇，海巡署公布的訊息前後不一，「絕對沒講實話」；陪同家屬到金門的團長、福建省晉江市紅十字會高級顧問李朝暉也說，只要提到要查明真相，海巡就推諉、撒謊、打太極，百般阻撓，感覺就是要迴避追查真相，「現在僵在這裡，是他們沒有誠意」。 陪同家屬到金門的團長李朝暉（右）與死者來代文家屬何代波（左）表示，家屬要求很簡單，就是希望查明真相給個交代。（記者蔡家蓁／攝影）

死者來代文女婿何代波轉述返回大陸的兩名漁民說法，當時雙方海上追逐，一個大轉彎後，船隻不知為何熄火停下，但台灣海巡艇卻直接撞了上去，讓他們的船隻翻覆。何說，海巡一開始公布的訊息說船沒接觸，後來卻說碰撞，現在是多次碰撞，「這讓我們怎麼相信他們」？李朝暉氣憤說，「明明人家都熄火，為何還衝撞？」