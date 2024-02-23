新聞眼／美綿裡藏針鋪排 保留與北京迴旋空間

美國對台軍售案多深陷延遲交貨的問題。對此，美國聯邦眾議院「美國與中國戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，美國延遲對台軍售交貨已達約200億美元，應確保它們順利交貨，以有效嚇阻中國大陸。(記者陳熙文／攝影)

美國聯邦眾議院 美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格抵台訪問，相較於媒體高度矚目，美方操作低調，美國國務院宣布對台軍售訊息，其實是拜登 政府綿裡藏針的鋪排，凸顯這趟訪問不只有國會議員關切台灣的熱情，還隱含美國政府的立場。

本報系聯合報率先報導蓋拉格訪台行程，蓋拉格辦公室當下不評論；美國在台協會(AIT)直到行程開始才宣布，但絕口不提行程安排，議員也未搶先曝光。這種低調不像在野黨作風，更像拜登政府安排議員或特使出訪。

2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西結束訪台後，北京連日環台實彈軍演，台海高度緊張，美中關係惡化，直到去年底拜習會還忙著修補。

而蓋拉格經常談台灣關係法 ，聚焦對台灣防衛有實質幫助的軍售交付，凸顯台海重要的兵棋推演，屬於務實派友台議員，此行還有民主黨籍首席議員克利什納穆希，兩人在許多議題立場相近，曾一起飛到加州陪同時任眾議院議長麥卡錫會見過境美國的蔡英文總統，共同發表對台政策10項建議，如今兩人聯袂訪台，一定會引起北京不悅，但拜登政府也定會重申一個中國政策，以及議員有權訪問台灣；在這點上，拜登政府保留了給北京的顏面與空間，又展現對台灣的政策立場。

對台軍售常態化已是美方政策，但何時宣布軍售案，仍具政治意義；兩岸軍力失衡擴大，美方依據台灣關係法，確保台灣擁有足夠自我防衛能力，這次宣布先進戰術數據鏈路系統升級規畫、強化戰術資訊傳遞的基礎設施，反映拜登政府對國防基礎設施的重視，以及對中國大陸的謹慎。

無論是蓋拉格訪台或軍售品項規模，皆非石破天驚，從聯邦參議員譚美2021年訪台宣布贈送疫苗，到如今蓋拉格訪台，美國宣布軍售，拜登政府與國會聯手推進對台政策，保留與北京的迴旋空間，務實做法對台灣來說不是壞事。