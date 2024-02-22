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美日不挺 台駐美代表俞大㵢：現在台灣人不談獨立了

台灣新聞組／台北22日電
台灣駐美代表俞大㵢。（本報資料照片）
台灣駐美代表俞大㵢。（本報資料照片）

台駐美代表俞大㵢20日接受美國新聞節目「公共電視網新聞時段」專訪，被問及美日前重申不支持台獨時強調，「現在台灣人不談獨立了。你去台灣，沒有人談論獨立」，國民黨立委賴士葆嘲諷，看來美國給的壓力不小，請賴清德把台獨黨綱廢掉，才能證明俞的話算數，否則只是跟以往一樣，說一套做一套。

中華戰略學會資深研究員王亮投書本報系聯合報指出，大陸對台方具台獨色彩的新總統即將就任，當然會有打壓動作，各種風險隨之紛至沓來，雖然蔡總統及賴準總統都一直說，願在對等、尊嚴的安排下與大陸協商，但這種說法說了也等於白說，因為他們所謂在對等尊嚴的條件下談，在沒有處理「一中」的情況下，等於是以「一邊一國」來談，這與大陸的「一中原則」是互斥的。當年假如蔡總統能延續馬政府的九二共識，模糊化「一中」，今天還有可能繼續維持對等，當年ECFA就是用這種模式談的，現在要維持對等尊嚴，就必須另尋解方。

台北中國時報報導，俞大㵢在專訪中被問到是否認同美國防止戰爭的做法？俞表示非常讚賞，美日等國的領導人，每次在與大陸領導人會面時，都警告陸方，堅持台海的和平與穩定是必要的，並且反對透過軍事侵略或經濟脅迫手段片面改變現狀。

主持人反問，但是他們也向北京保證，美方不會支持台獨，並將限制台灣採取任何進一步行動。對此，俞大㵢強調，「現在台灣人不談獨立了。你去台灣，沒有人談論獨立」。他說，「我們已經是一個主權獨立的國家，正式名稱是中華民國」，所以沒有必要再談獨立，因為已經是了。如果談論獨立，那就意味著現在隸屬於某個其他實體，但現況並不是。

報導說，俞大㵢引述蔡英文總統在2021年國慶日演講提到的「四個堅持」，強調這就是現在所遵循的路線，也是賴清德遵循的道路。賴士葆聽聞後大酸，看來美國給的壓力不小，賴清德五二○就職典禮，要發表什麼樣的演說，是很重要的事情，蔡英文總統是歷屆最聽美國話的，賴清德卻還未知。賴士葆說，民進黨講再多還不如做，請賴清德把台獨黨綱廢掉，畢竟賴清德是務實的台獨工作者，美國不放心，台灣人也不放心，請賴清德用行動證明台灣人不談獨立。

此外，大選後國民黨有人事調整。本報系聯合報報導，國民黨中常會昨通過一級黨務主管人事變動，立院黨團總召傅崐萁兼任政策會執行長；行管會主委邱大展將去職，由新北市前秘書處長吳清炎接任；國民黨駐美代表原由國際部主任黃介正兼任，改由副駐美代表秦日新升任。

國民黨表示，吳清炎為資深黨工出身，曾任新北市秘書處長；秦日新曾任我國駐斐濟代表，現為國民黨駐美副代表。國民黨主席朱立倫說，邱大展多次請辭，「我要求他退而不休，要擔任特別顧問協助黨事務」。

賴清德 國民黨 俞大㵢

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