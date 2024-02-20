中學者：賴清德當選後兩岸關係 正朝激化矛盾方向在走

中國學者指出，兩岸14日在金廈海域發生的執法爭議，引起中國民眾的強烈憤慨。圖為一艘福建海警艦艇資料照。（中新社）

1月台灣總統大選後兩岸關係就風波不斷，上海東亞研究所副所長包承柯指出，賴清德 當選後，兩岸關係正朝著激化兩岸矛盾的方向在走，這讓他非常擔憂。包承柯說，中國在很多的問題上都保持克制，但不會無視台灣當局一而再、再而三的挑釁。

針對兩岸近日在金廈海域引發的執法爭端，包承柯接受中評社專訪時指出，所謂「禁止、限制水域」是台灣自行設定的，實際上大陸對這條線從來沒有承認過。

包承柯說，在1949年以前，中國和金門的漁民都是在這處共同海域打魚。兩岸開始交流後，台當局私自在金門島設置所謂「禁止、限制水域」，只允許金門島的漁民可以捕撈打魚。

他指出，在相當長的時間裡，中國在發展兩岸關係、兩岸同屬一國的層面上思考，並沒有過多地干預廈金海域中出現的問題。但台灣當局在2月14日「粗暴」對待大陸漁民，導致兩名大陸漁民死亡的事件發生，引起中國民眾的強烈憤慨。

包承柯說，兩岸同屬一個中國，金門海域和廈門海域是相互連結在一起的，都是中國內海水域。在2012年中國政府公布釣魚 島及其附屬島嶼領海基線時，就可以看出，中國政府對海上邊境線的畫定，就是把台灣當局管轄的一些島嶼作為中國領海的基準線。

「也就是說，我們一直非常明確，台灣是作為國家的一部分、其附屬島嶼的周邊海域作為國家領海的一部分來進行畫定。所以台當局把所轄的一些島嶼自行其是的所謂『界定區域』等等說法，都是毫無任何的合理性和法理依據，是違背一個國家領土、領海完整不受侵犯的國際社會基本準則。」

包承柯並指出，事件發生已經五天，民進黨 當局在五天當中，處理事情非常緩慢，「他們還在希望從另外兩個生還的大陸漁民身上要找出一些理由，來為他們的粗暴行為作出辯解。」包承柯說，「這是非常要不得的。」

他認為，賴清德當選後已經發生了一系列的事情，讓人非常擔心。首先是春節前台灣方面突然取消了台灣旅行業組團到中國旅遊的安排，隨後又發生這起事件。

可以看到「賴清德當選之後，兩岸關係不是朝著穩定的方向在發展，而是朝著激化兩岸矛盾的方向在走，這是我非常擔憂的一個事情。」包承柯說。

他表示，中國方面在很多的問題上都保持著大局和克制的態度，保持著維護台海和平與穩定的責任的角度來安排自己的政策和方向。「但是大陸不會無視台灣當局的一而再、再而三的挑釁行為，對於中國漁民的遇難不會無動於衷。」

包承柯呼籲賴清德要「看清兩岸形勢」，「如果蠻幹和對抗，必然會遭到中國人民的群起反制。」