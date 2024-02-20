兩岸緊張 陸委會前主委賴幸媛：ECFA不會斷

陸委會前主委賴幸媛即將出版新書，首度揭露她在馬政府執掌陸委會期間的政策秘辛。(記者廖士鋒／攝影)

年初總統大選結果揭曉，兩岸緊張情勢持續不斷升高。但陸委會前主委賴幸媛卻認為，即將上任的賴政府雖是少數政府，應該會比蔡政府更有機會突破兩岸關係的盲點。針對兩岸ECFA前景，曾任台駐世界貿易組織(WTO )代表的賴幸媛則強調，ECFA不應終止，她也不認為ECFA會終止。

2016年政黨輪替，賴幸媛即辭去駐WTO代表。在沉寂近8年後，賴幸媛新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」出版，賴幸媛在書中揭露當年她是如何從台聯不分區立委，被延攬進入馬英九 的執政團隊等諸多政壇內幕。

賴幸媛在新書中分析她對當前兩岸關係的看法。她指出，蔡英文主政8年，兩岸政府間關係全面中斷，兩岸關係大為緊張。蔡英文處理美中台關係，沒有兩岸，只有美國，「很不聰明」，賴清德將面對的美中台關係會更加微妙複雜。

但她認為，賴政府雖是少數政府，弔詭的是，他應該會更有機會突破兩岸關係的盲點。前提是賴政府要看得到，大陸也應該要看得到這個可能，雙方都需要理性和聰明去面對和處理。

賴幸媛指出，兩岸關係本來就脆弱，脆弱的關係要找到協商的基礎本更不易。「九二共識」不是解決兩岸政治問題的最終解方，只是兩岸事務性協商的基礎。執政者可以否定「九二共識」，但要負責任地提出如何與陸方對等協商的路徑圖，不能只有否定，而沒有提出新的方法。

對於兩岸ECFA前景，賴幸媛說，「ECFA不應該終止。我認為ECFA不會終止。」她指出，30年來，從辜汪會談到江陳會談所簽定的所有兩岸協議，沒有哪一個協議是被哪一方主動終止的，當然兩岸因為形勢改變沒有積極去落實協議的狀況會出現，但她看不出來「終止ECFA協議文本」的意義何在？

賴幸媛也表示，若雙方全部取消已執行了13年的ECFA早收清單，就等於是在進行貿易報復行為，代表貿易保護主義的抬頭，這對雙方都會很傷，也會對國際社會送出錯誤的訊息。

針對大陸宣布台灣對其構成貿易壁壘，蔡政府提出兩岸應在WTO架構下進行協商，賴幸媛說，這是在「打嘴鼓」。她指出，這是兩造間的貿易壁壘問題，全世界的慣例都是兩造間自己要先去談，她批評蔡政府「8年來都不想辦法」。

前總統馬英九當年為何會任命台聯黨的不分區立委賴幸媛為其首任陸委會主委？近期再度成為話題。無巧不成書，賴幸媛在她今日出版的新書中，第一章就以35頁的篇幅完整陳述這段歷史，標題正是：「 WHY ME？」

這項人事任命16年後依舊餘波盪漾，賴幸媛說：「我這樣的風格跟我這樣的人的任命，各方當然意見很多。」她不諱言，當時三不五時就會傳出她要下台的消息，「我都知道是誰去放話的，但so what，要應付那些，你應付不完的」。

賴幸媛表示，她上任後就是認真帶領陸委會團隊，努力完成當時馬政府設定的兩岸政策目標。賴幸媛不僅在任內完成兩岸海空運協議、兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議等18項協議，甚至還以4年5個月任期，成為陸委會歷任主委中任期最長的一位。

但當年國民黨 內能擔任陸委會主委者眾，為何馬英九偏偏挑上賴幸媛？按賴幸媛說法，與她在擔任立委期間，帶領雲林毛巾業者抗爭大陸傾銷有關。

賴幸媛說，她在出任陸委會主委前，跟馬前總統完全沒有淵源，「我怎麼會知道一個台北市長會去注意這個（指雲林毛巾案）？」

但更重要的恐怕是，相較於當年國民黨內眾多積極穿梭於兩岸間的檯面人物，馬英九看中的是，賴幸媛與兩岸即將展開協商的各項重大議題沒有任何利益瓜葛。賴幸媛說：「他(馬英九)看到了我是利益不上身的。」

賴幸媛新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」預計3月初將舉辦一場座談會，馬英九將會出席。顯然，馬英九要以行動，肯定自己當年的這項人事決定。