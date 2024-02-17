韓國瑜立院外交處女秀 會孫曉雅送完春聯閉門談

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（中）16日拜會立法院長韓國瑜（左），副院長江啟臣（右）陪同，韓國瑜送上「龍耀吉慶」春聯。（記者葉信菉／攝影）

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅 昨拜會立法院長韓國瑜 ，副院長江啟臣 陪同，韓國瑜送上「龍耀吉慶」春聯，幽默將「龍耀吉慶」翻譯為「Have a good luck」，並指著他的簽名向孫說「This is my name」，隨後閉門會談。韓國瑜昨晚表示，和孫曉雅相談甚歡，未來希望透過頻繁接觸，建立良好台美情誼。

孫曉雅昨天前往立法院禮貌拜訪韓國瑜。據指出，往年新任立法院長上任後，都會有許多駐台使節進行禮貌拜訪，這次也一樣，孫曉雅是韓國瑜接見的第一位駐台使節。

這場在立法院正門二樓大會客室進行的活動，江啓臣先到場，孫曉雅隨後抵達，兩人原本就熟識，老朋友見面一陣寒暄。之後，韓國瑜準時出席，見到孫曉雅除了握手致意，並送上親筆落款的「龍耀吉慶」春聯，氣氛熱鬧。

精通中文的孫曉雅立刻認出春聯上的「龍」和「吉」二字，韓國瑜則在旁用英文解釋其他的字。會中韓國瑜送上象徵大吉大利的金桔給孫曉雅，祝賀新年快樂。

這場接見活動，只於會前接受媒體拍照，隨後雙方進行約50分鐘閉門會談，會談結束後韓國瑜先獨自步出會客室進入院長室，孫曉雅等人則帶著微笑在江啟臣陪同下離開立法院。韓國瑜國會外交處女秀圓滿落幕。另外，韓預計21日會見美國聯邦眾議員。

據悉，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）也將於21日率團訪台，並將分別會見韓國瑜及民進黨總統當選人賴清德，韓國瑜國會外交任務也一檔接一檔。