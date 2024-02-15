我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

新聞評論／富國島敲警鐘 防赴陸遭政府丟包

聯合報社論
台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，已有部分旅客搭機返台。(記者葉信菉／攝影)
台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，已有部分旅客搭機返台。(記者葉信菉／攝影)

近300名台灣旅客春節前往越南富國島旅遊遭丟包，食宿行程都出問題，有人到半夜還找不到飯店過夜。少數旅客被迫先行回台，想繼續旅遊者則必須額外付費，或自掏腰包自由行，否則沒車、沒導遊，甚至沒機位返台。所幸觀光署和旅行業品保協會介入協調，幫助所有旅客如期返台。台灣組團旅行社和越方接待旅行社互控「惡意綁架」和「惡意欠款」，但倒楣的是歡喜出國卻被惡意丟包的旅客，他們怒斥：「過年跟團出國遇到詐騙！」

台方的美加國際旅行社（年代旅遊），與越方WInnER旅行社間的金錢糾紛，鬧出挾持旅客及犧牲旅客權益的爭端，雙方都極惡劣。年代旅遊辯稱，雙方簽約款項採「月結制」，地接旅行社反悔要求先付款，因此年代是被綁架。但有旅客指出，出發前航班時間就一改再改；也被積欠款項的越竹航空，最後是基於人道精神載運旅客回台。年代旅行社收了錢，卻不能提供旅客應有的服務，任何藉口都無法推脫。

越方的WInnER旅行社則反控年代旅遊負責人信用破產、積欠該旅行社和航空公司費用，該公司才會要求旅客另行付款。年代旅遊在富國島有4個地接，僅1個地接旅行社丟包旅客，顯示WInnER的態度也極可議。WInnER聲稱基於「人道主義」接待台灣遊客，卻要求另付款才提供服務；在觀光署駐胡志明市辦事處致電關切後，它決定再次「人道主義」繼續走完行程。如此現實的「人道主義」，多麼粗暴無文！

富國島丟包事件其實只是冰山一角。解封後，觀光業好不容易迎來報復性旅遊潮，國際旅遊強勁復甦。但蔡政府解封延宕，又缺乏超前部署，業者也準備不足，觀光重建腳步緩慢，立刻被他國比了下去。有些旅遊業者靠著紓困撐過疫情海嘯，但因人力不足，解封後反而撐不下去。儘管年代旅遊否認財務出問題，但拖欠地接和航空公司款項導致旅客在國外被丟包，是整個觀光業的警訊。

從富國島丟包看赴陸禁團令，國人赴陸旅遊會不會發生類似丟包或更嚴重的糾紛，令人難以樂觀。蔡政府對赴陸觀光的收放不定，原先宣布3月1日起開放，俟業者開始接團，政府年前突然又宣布6月起又禁收團客。面對這種忽收忽放又忽收的陰晴不定政策，業者根本無法作長期、穩定的規畫，一旦周轉失靈，最後倒楣的仍是旅客。何況，禁團令並不能阻擋業者私下招攬民眾前往，這類「地下觀光團」如果出事或發生旅遊糾紛，更缺乏保障。去年1個台灣旅行團在新疆發生車禍造成1死3傷，就掀開了旅遊地下化的事實與風險。富國島丟包事件，台灣官方還有介入空間；但如果發生在大陸，台政府無從插手，難道就只能指望陸方的人道主義？

可議的是，蔡政府選前承諾3月解除大陸旅遊禁團令，讓業者開始招攬組團；但選後為了反制對岸片面改變M503航路，迅即喊卡6月以後的赴陸團。交通部要求業者提前併團。但業者直言併團實不可行，勉強七拼八湊併團更可能發生丟包旅客或其他旅遊紛爭。蔡政府為了政治目的，置觀光業者的長期生存於不顧，繼續把民眾趕向地下團，這豈是負責政府的作法？

大過年爆發富國島丟包事件，恐怕只是旅遊業寒冬一景。有業者透露，春節年假前，年代旅遊可能出包的消息已傳開。但蔡政府忙於研商赴陸禁團令，不惜挾持國人安全權益，犧牲旅遊業者生計，卻置旅遊未爆彈於不顧。富國島旅客過年跟團遇到詐騙，但未來恐有更多赴陸旅客慘被政府丟包。

觀光 紓困 越南

上一則

新北台中侯友宜盧秀燕2026屆滿 綠拚反攻 藍憂白瓜分

下一則

選後聲量分析 柯文哲暴跌 韓國瑜成新霸主

延伸閱讀

富國島自費720美元 年代旅遊建議台灣團員做1事網炸鍋

富國島自費720美元 年代旅遊建議台灣團員做1事網炸鍋
「熟女」探險旅遊正熱門 65歲獨旅快速增加

「熟女」探險旅遊正熱門 65歲獨旅快速增加
富國島丟包案 越竹航空人道載回台 旅客將聯合求償

富國島丟包案 越竹航空人道載回台 旅客將聯合求償
台旅客遊富國島遭丟包 越南14日要查了

台旅客遊富國島遭丟包 越南14日要查了

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？