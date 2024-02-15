新聞評論／富國島敲警鐘 防赴陸遭政府丟包

台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，已有部分旅客搭機返台。(記者葉信菉／攝影)

近300名台灣旅客春節前往越南 富國島旅遊遭丟包，食宿行程都出問題，有人到半夜還找不到飯店過夜。少數旅客被迫先行回台，想繼續旅遊者則必須額外付費，或自掏腰包自由行，否則沒車、沒導遊，甚至沒機位返台。所幸觀光 署和旅行業品保協會介入協調，幫助所有旅客如期返台。台灣組團旅行社和越方接待旅行社互控「惡意綁架」和「惡意欠款」，但倒楣的是歡喜出國卻被惡意丟包的旅客，他們怒斥：「過年跟團出國遇到詐騙！」

台方的美加國際旅行社（年代旅遊），與越方WInnER旅行社間的金錢糾紛，鬧出挾持旅客及犧牲旅客權益的爭端，雙方都極惡劣。年代旅遊辯稱，雙方簽約款項採「月結制」，地接旅行社反悔要求先付款，因此年代是被綁架。但有旅客指出，出發前航班時間就一改再改；也被積欠款項的越竹航空，最後是基於人道精神載運旅客回台。年代旅行社收了錢，卻不能提供旅客應有的服務，任何藉口都無法推脫。

越方的WInnER旅行社則反控年代旅遊負責人信用破產、積欠該旅行社和航空公司費用，該公司才會要求旅客另行付款。年代旅遊在富國島有4個地接，僅1個地接旅行社丟包旅客，顯示WInnER的態度也極可議。WInnER聲稱基於「人道主義」接待台灣遊客，卻要求另付款才提供服務；在觀光署駐胡志明市辦事處致電關切後，它決定再次「人道主義」繼續走完行程。如此現實的「人道主義」，多麼粗暴無文！

富國島丟包事件其實只是冰山一角。解封後，觀光業好不容易迎來報復性旅遊潮，國際旅遊強勁復甦。但蔡政府解封延宕，又缺乏超前部署，業者也準備不足，觀光重建腳步緩慢，立刻被他國比了下去。有些旅遊業者靠著紓困 撐過疫情海嘯，但因人力不足，解封後反而撐不下去。儘管年代旅遊否認財務出問題，但拖欠地接和航空公司款項導致旅客在國外被丟包，是整個觀光業的警訊。

從富國島丟包看赴陸禁團令，國人赴陸旅遊會不會發生類似丟包或更嚴重的糾紛，令人難以樂觀。蔡政府對赴陸觀光的收放不定，原先宣布3月1日起開放，俟業者開始接團，政府年前突然又宣布6月起又禁收團客。面對這種忽收忽放又忽收的陰晴不定政策，業者根本無法作長期、穩定的規畫，一旦周轉失靈，最後倒楣的仍是旅客。何況，禁團令並不能阻擋業者私下招攬民眾前往，這類「地下觀光團」如果出事或發生旅遊糾紛，更缺乏保障。去年1個台灣旅行團在新疆發生車禍造成1死3傷，就掀開了旅遊地下化的事實與風險。富國島丟包事件，台灣官方還有介入空間；但如果發生在大陸，台政府無從插手，難道就只能指望陸方的人道主義？

可議的是，蔡政府選前承諾3月解除大陸旅遊禁團令，讓業者開始招攬組團；但選後為了反制對岸片面改變M503航路，迅即喊卡6月以後的赴陸團。交通部要求業者提前併團。但業者直言併團實不可行，勉強七拼八湊併團更可能發生丟包旅客或其他旅遊紛爭。蔡政府為了政治目的，置觀光業者的長期生存於不顧，繼續把民眾趕向地下團，這豈是負責政府的作法？

大過年爆發富國島丟包事件，恐怕只是旅遊業寒冬一景。有業者透露，春節年假前，年代旅遊可能出包的消息已傳開。但蔡政府忙於研商赴陸禁團令，不惜挾持國人安全權益，犧牲旅遊業者生計，卻置旅遊未爆彈於不顧。富國島旅客過年跟團遇到詐騙，但未來恐有更多赴陸旅客慘被政府丟包。