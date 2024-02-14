我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

美對中鷹派眾議員蓋拉格21日訪台 擬見賴清德韓國瑜

記者張文馨／華盛頓報導
美國眾院議員蓋拉格對中鷹派形象鮮明。(本報資料照片)
美國眾院議員蓋拉格對中鷹派形象鮮明。(本報資料照片)

據了解，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）21日將率團訪台，可望會晤總統當選人賴清德與立法院長韓國瑜

蓋拉格上月底在國會表示有意訪台，但日期未定；他當時表示，對委員會成員來說，訪台有助於政策制定。蓋拉格10日宣布將不尋求連任國會議員。對於訪台事宜，蓋拉格辦公室表示，不評論此事。

本報掌握，蓋拉格21日將率6位議員訪台，拜會台灣的行政與立法部門；時值台灣政權交接時期，蓋拉格與總統當選人賴清德和國會議長韓國瑜的互動將備受關注。

這也會是韓國瑜就任院長以來，首次接待到訪的美國國會議員訪團。

蓋拉格對中鷹派形象鮮明，領導美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會以來，在委員會主導兵推台海衝突，讓國會議員了解其嚴重性；也提出對台政策10項建議，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，並納入下年度的國防授權法案（NDAA），以敦促拜登政府落實。

中華民國總統蔡英文去年4月在美國加州與時任聯邦眾議院議長麥卡錫的歷史性會晤，蓋拉格就站在麥卡錫身邊。

蓋拉格去年2月下旬密訪台灣4天，會晤蔡英文總統、副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長等國安高層，他事後引述與賴清德的對話，賴對蓋拉格比喻，若是打籃球一對一，中國大陸可能會贏，但對上一個美國領導的隊伍，北京不會獲勝。

蓋拉格一度有意在台灣舉行聽證會，凸顯台海議題的重要性，最後因不符合國會規範而作罷。

賴清德 韓國瑜 麥卡錫

上一則

欠債6000萬 羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉

下一則

新聞評論／賴政府起手式 應首重財經政策

延伸閱讀

賴清德新營太子宮參拜祈福 民眾大排長龍領福袋

賴清德新營太子宮參拜祈福 民眾大排長龍領福袋
賴清德國情報告 綠不排斥李登輝國大模式

賴清德國情報告 綠不排斥李登輝國大模式
新聞眼／「雙少數」總統 賴清德應謙卑建立憲政慣例

新聞眼／「雙少數」總統 賴清德應謙卑建立憲政慣例
樂見賴清德赴立院報告 綠委：要即問即答請提修憲

樂見賴清德赴立院報告 綠委：要即問即答請提修憲

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事