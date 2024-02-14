美對中鷹派眾議員蓋拉格21日訪台 擬見賴清德韓國瑜

美國眾院議員蓋拉格對中鷹派形象鮮明。(本報資料照片)

據了解，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）21日將率團訪台，可望會晤總統當選人賴清德 與立法院長韓國瑜 。

蓋拉格上月底在國會表示有意訪台，但日期未定；他當時表示，對委員會成員來說，訪台有助於政策制定。蓋拉格10日宣布將不尋求連任國會議員。對於訪台事宜，蓋拉格辦公室表示，不評論此事。

本報掌握，蓋拉格21日將率6位議員訪台，拜會台灣的行政與立法部門；時值台灣政權交接時期，蓋拉格與總統當選人賴清德和國會議長韓國瑜的互動將備受關注。

這也會是韓國瑜就任院長以來，首次接待到訪的美國國會議員訪團。

蓋拉格對中鷹派形象鮮明，領導美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會以來，在委員會主導兵推台海衝突，讓國會議員了解其嚴重性；也提出對台政策10項建議，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，並納入下年度的國防授權法案（NDAA），以敦促拜登政府落實。

中華民國總統蔡英文去年4月在美國加州與時任聯邦眾議院議長麥卡錫 的歷史性會晤，蓋拉格就站在麥卡錫身邊。

蓋拉格去年2月下旬密訪台灣4天，會晤蔡英文總統、副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長等國安高層，他事後引述與賴清德的對話，賴對蓋拉格比喻，若是打籃球一對一，中國大陸可能會贏，但對上一個美國領導的隊伍，北京不會獲勝。

蓋拉格一度有意在台灣舉行聽證會，凸顯台海議題的重要性，最後因不符合國會規範而作罷。