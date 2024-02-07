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美國因素、安全考量 蘇起：蔡登太平島可能性很小

台灣新聞組／台北7日電
國安會前秘書長蘇起認為，蔡英文（圖）總統登島的可能性很小。（記者余承翰／攝影）
國安會前秘書長蘇起認為，蔡英文（圖）總統登島的可能性很小。（記者余承翰／攝影）

南沙太平島碼頭擴建工程已完工，蔡總統是否會藉此機會登島宣示主權，成為外界關注焦點。立法院副院長江啟臣昨公開表示，捍衛國家主權不分朝野黨派，支持蔡英文總統親赴太平島。國安會前秘書長蘇起則認為，蔡總統登島的可能性很小，一是美國因素，二是人身安全考量。總統府昨重申，若有排定行程會發布通知。

蘇起昨接受廣播專訪表示，蔡總統有9成可能不會登島，除了美國不樂見台灣攪到南海問題，他認為更大的理由是蔡總統人身安全的考量，「4小時航程、1600公里，飛得過去，回得來嗎？」

蘇起說，大陸的戰鬥機太多了，到時就算不打下來，派幾架戰鬥機在旁輪流伴飛，相片照出來，左右包夾，那就非常難看，所以打下來更不要說了；台灣的戰鬥機完全沒辦法來護航，光是安全理由就足夠讓蔡總統不去太平島。

蘇起也說，現菲律賓與中國大陸關係緊張，這也是一個額外因素，美國希望台灣不要加進來，蔡英文飛這一趟，等於把台灣的角色凸顯出來，所以美國一定不會樂見蔡英文去。

至於海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）有無可能會終止，蘇起認為，不會完全斷掉，大陸很多人在講動武，大陸國家主席習近平一直沒有沒有下這個決定，是因他們有很多考量。大陸內部政治局裡，超過一半的人都到過台灣；就算沒有，他的太太或是親戚朋友都到過台灣。

蘇起說，早年這些到台灣的人對台灣印象都很好，他們骨子裡面不希望傷害台灣人傷得太深，免得將來弄一道疤、傷痕，就像俄國跟烏克蘭同文同種，將來他們怎麼相處？可是現在民進黨有些人就想利用這種心理來玩邊緣遊戲。所以他評估北京當局不會把ECFA做得太絕，選擇性的經濟手段可能會有，但全面終止「好像還沒到那個程度」。

Google Earth太平島衛照圖。（取材自Google Earth）
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蔡英文 烏克蘭 江啟臣

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