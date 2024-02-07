台灣邦交再傳警訊 瓜地馬拉盼與大陸貿易

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲透露，瓜國正考慮和中國大陸發展正式貿易關係。（路透）

繼太平洋友邦吐瓦魯日前傳出外交警訊，台灣的中美洲友邦瓜地馬拉外長日前接受採訪也透露，瓜國正考慮和中國大陸發展正式貿易關係。外交部6日表示，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）曾主動表示將信守維護台瓜邦誼，且阿雷瓦洛在選前、選後都多次表達支持台瓜邦交 ，立場始終一致。

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲近日接受路透專訪表示，「我們將繼續和台灣在現有層面上合作，但總統指出，我們不能忽視中國所代表的的分量及實力。」馬蒂內茲表示，「我們有意和他們接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係。」他表示，具體做法可能是成立「貿易代表處」，協助瓜地馬拉產品尋找中國市場。

中華民國 外交部表示，已多次說明，瓜國總統阿雷瓦洛無論在選前或勝選後，都曾多次公開表達支持台瓜邦交，其立場始終一致；且外交部長吳釗燮於今年1月14日出席瓜國新任總統及副總統就職典禮期間，阿雷瓦洛總統曾主動向吳釗燮表示將信守維護台瓜邦誼，並樂願與中華民國持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。

路透報導，大陸近年來加強對拉丁美洲的經濟影響，而拉美國家向來與美國關係密切。許多中美洲國家近年紛紛與台灣斷交轉與大陸建交，同時，台灣也表示不想再在所謂的「金援外交」中，與更富裕的大陸競爭。

瓜地馬拉是台灣僅存12個邦交國之一，其他友邦包括歐洲地區的教廷；亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；非洲的史瓦帝尼；拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

大陸外交部發言人汪文斌6日回應，「一中原則 」是中方與所有國家合作基礎，希望瓜地馬拉新政府順應歷史大勢和時代潮流，盡早做出符合瓜地馬拉國家和人民根本和長遠利益的正確決斷。

汪文斌稱，全世界已有183個國家與中國建立外交關係，充分表明堅持一個中國原則是大勢所趨。