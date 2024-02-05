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捍衛主權不分朝野 藍委支持蔡英文登太平島

記者屈彥辰／台北6日電
蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）
蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨立委江啟臣今在臉書發文表示，捍衛國家主權不分朝野黨派，支持蔡英文總統親赴太平島。

江啟臣說，這次適逢太平島港側浚深和碼頭整修竣工，又是農曆春節將至，蔡英文總統若能親自前往主持碼頭擴建啟用典禮，對主權宣示、國際參與絕對有正面助益。江說，若有機會，他也會毫不遲疑地再度前往。

江啟臣表示，太平島是中華民國最南疆，原本的防務都是由海軍陸戰隊駐守，但為了和緩南沙緊張情勢，改由海巡官兵駐守，但現在南海情勢緊張，各國不只美、中，還有菲律賓、馬來西亞、越南與印尼等國，在此不斷權力競逐，美、中在南海對抗過程更傳出雙方軍艦出現在太平島周邊12浬附近，緊張情勢與日俱增，國內也出現重新派遣海軍陸戰隊駐守的聲音。

國民黨立委江啟臣在臉書發文表示，捍衛國家主權不分朝野黨派，支持蔡英文總統親赴太平...
國民黨立委江啟臣在臉書發文表示，捍衛國家主權不分朝野黨派，支持蔡英文總統親赴太平島。（本報資料照片）

江啟臣提到，中華民國雖從太平島撤軍，但從未放棄領土主權，面對緊張持續升高，上屆在外交及國防委員會時，也質詢國防部部長是否有考慮重新駐軍，但僅得到「現階段不考慮，未來則看情勢而定」。江強調，他同意是為了避免挑起區域緊張，但政府對於領土主權必須要有一定的作為。

江啟臣指出，早在2016年，因為國際仲裁法庭將太平「島」認定為「礁」後，他時任立法院外交及國防委員會召委，為了宣示領土主權，就安排前往考察，當時不分藍綠一同前往，一起為中華民國主權發聲，展現捍衛國土、寸步不讓的態度與決心。

江啟臣總結，過去前總統陳水扁、馬英九在擔任總統時，都曾親自前往，不只慰問戍守南疆的官兵，也是在宣示領土主權，達到國際宣傳的效果，並藉此提出相關倡議，換得周邊國家的重視，達到參與國際政治的目的，讓國際看到台灣。期待蔡英文總統登上太平島，用行動捍衛國土主權。

江啟臣 中華民國 蔡英文

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