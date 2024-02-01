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北京520前對台施壓 學者：現在只是小菜

記者陳宥菘、周湘芸／台北1日電

大陸民航局宣布2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，政大東亞所特聘教授王信賢表示，由於更具威脅性的共機都已飛越過海峽中線，大陸此舉更是一種政治宣示，「這是中共在告訴台灣，我手邊工具箱的工具是非常多的」，預期520前北京會有更多對台施壓表態。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，大陸此舉是以具體行動否認海峽中線的存在。未經兩岸協商，而是單邊作為，則是要展現掌握對台主導權。

張五岳說，此作法體現了兩岸關係緊繃、氣氛不佳的事實，但北京對台的施壓大部分會集中在3月大陸兩會之後到520這段期間，現在只是暖身跟測試階段，相關舉措只是「a piece of cake」，從涉台政策指標來看「只是小菜」而已，還不是前菜與大菜。

王信賢指出，台灣1月13日總統大選後至今，包含國台辦當晚的聲明，以及後續外交部對一中原則的闡述、國安部在公眾號提反分裂國家法，到此次民航局的舉措，都是大陸各部委運用職權範圍內的涉台事項給台灣壓力。

王信賢表示，大陸民航局這項宣布牽涉中共對台政策、台灣國際空間受限，以及海峽中線存在與否、台灣海峽內海化等問題，「還滿狠的」，同時將多個議題一起提出來，就看我方如何因應。

王信賢預期，520前，大陸各部委還會有更多表態，包含商務部早前預告，擬擴大中止ECFA早收清單有關農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓，可能會落實。

長榮大學航管系教授黃泰林建議，有鑑於陸方類似舉措可能更頻繁，我國防部、交通部、民航單位乃至航空公司，都該有因應措施，不能過於被動接招。

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