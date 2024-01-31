我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

美商會景氣調查：台新政府最需關注兩岸政策

記者陳熙文、陳素玲／台北31日電
台灣美國商會理事長銀丹（右）、執行長林博智（左）發布「2024年商業景氣調查」報告。(記者林俊良／攝影)
台灣美國商會理事長銀丹（右）、執行長林博智（左）發布「2024年商業景氣調查」報告。(記者林俊良／攝影)

台灣美國商會昨天公布最新商業景氣調查指出，有35%的公司表示，面對地緣政治的波動變化，將調整營運計畫做應變；此外，有超過一半的受訪者將兩岸政策納為中華民國新政府近3年最需要關注的政策之ㄧ。

台灣美國商會理事長銀丹（Dan Silver）、執行長林博智昨發布「2024年商業景氣調查」報告，結果顯示，有81%的受訪者對台灣未來1年的經濟前景充滿信心、有85%的受訪者對未來3年的經濟前景持樂觀態度，更有92%的受訪者表示，計畫在今年維持或增加在台投資。3項數據都高於「2023年商業景氣調查」。

不過，仍有許多受訪者表達對台灣現行監管環境感到不滿，有43%的受訪者認為，台灣的法規沒有充分更新來應對不斷變化的社會和經濟需求，且有71%的受訪者表達對台灣綠能發展的擔憂。

而隨著台灣大選落幕，美商也在選前分享他們對政府的期待。與去年調查結果做比較，受訪者去年更關注能源供應問題，認為提供「充足的能源」是政府未來1至3年的首要任務。相同的問題，今年的調查結果則有52%受訪者將兩岸政策納入台灣最需要關注的政策選項之一，其次為人才培育、能源、人口老化，和國安問題。

有31%的公司預期兩岸情勢可能影響到他們的營運；35%的公司認為，他們可能因為地緣政治的情況而改變他們的營運計畫，包括調整供應鏈、擴大海外營運據點等。不過，與去年比較，去年有66%的受訪者表達對於地緣政治不穩定的擔憂，今年則下降到46%，顯示對地緣政治的穩定性信心回溫。

此外，有72%的受訪者認為台美簽署雙邊貿易協議對他們的公司是重要的，有64%的受訪者認為簽署台美21世紀貿易倡議是重要的。銀丹呼籲台美應盡快完成台美21世紀貿易倡議的談判；隨著美國總統大選愈來愈近，現在有其「急迫性」（urgency）來完成談判。

國發會表示，調查顯示美商未來1年對於台灣的經濟具有信心，並對其所屬企業或機構營收成長感到樂觀的受訪者達8成，較去年成長10%；對於商會關注能源議題，國發會表示，政府持續確保穩定供電，加上再生能源持續增加，以及電力系統的調度模式與機組歲檢修期程精進調整，未來台灣供電將更加穩定。

美國總統大選 綠能 中華民國

上一則

陸民航路線出招 壓縮台防空預警時間

下一則

超市偷吃不付錢 網紅詹姆士稱「客家精神」挨轟

延伸閱讀

中國片面改變M503航線 分析：衝台灣大選結果而來

中國片面改變M503航線 分析：衝台灣大選結果而來
印度防長：印美為天然夥伴 可壯大民主世界秩序

印度防長：印美為天然夥伴 可壯大民主世界秩序
巴基斯坦大選將至 前總理伊姆蘭汗再因洩密判刑10年

巴基斯坦大選將至 前總理伊姆蘭汗再因洩密判刑10年
台灣美國商會：台美應盡快完成21世紀貿易倡議談判

台灣美國商會：台美應盡快完成21世紀貿易倡議談判

熱門新聞

（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」