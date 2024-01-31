美商會景氣調查：台新政府最需關注兩岸政策

台灣美國商會理事長銀丹（右）、執行長林博智（左）發布「2024年商業景氣調查」報告。(記者林俊良／攝影)

台灣美國商會昨天公布最新商業景氣調查指出，有35%的公司表示，面對地緣政治的波動變化，將調整營運計畫做應變；此外，有超過一半的受訪者將兩岸政策納為中華民國 新政府近3年最需要關注的政策之ㄧ。

台灣美國商會理事長銀丹（Dan Silver）、執行長林博智昨發布「2024年商業景氣調查」報告，結果顯示，有81%的受訪者對台灣未來1年的經濟前景充滿信心、有85%的受訪者對未來3年的經濟前景持樂觀態度，更有92%的受訪者表示，計畫在今年維持或增加在台投資。3項數據都高於「2023年商業景氣調查」。

不過，仍有許多受訪者表達對台灣現行監管環境感到不滿，有43%的受訪者認為，台灣的法規沒有充分更新來應對不斷變化的社會和經濟需求，且有71%的受訪者表達對台灣綠能 發展的擔憂。

而隨著台灣大選落幕，美商也在選前分享他們對政府的期待。與去年調查結果做比較，受訪者去年更關注能源供應問題，認為提供「充足的能源」是政府未來1至3年的首要任務。相同的問題，今年的調查結果則有52%受訪者將兩岸政策納入台灣最需要關注的政策選項之一，其次為人才培育、能源、人口老化，和國安問題。

有31%的公司預期兩岸情勢可能影響到他們的營運；35%的公司認為，他們可能因為地緣政治的情況而改變他們的營運計畫，包括調整供應鏈、擴大海外營運據點等。不過，與去年比較，去年有66%的受訪者表達對於地緣政治不穩定的擔憂，今年則下降到46%，顯示對地緣政治的穩定性信心回溫。

此外，有72%的受訪者認為台美簽署雙邊貿易協議對他們的公司是重要的，有64%的受訪者認為簽署台美21世紀貿易倡議是重要的。銀丹呼籲台美應盡快完成台美21世紀貿易倡議的談判；隨著美國總統大選 愈來愈近，現在有其「急迫性」（urgency）來完成談判。

國發會表示，調查顯示美商未來1年對於台灣的經濟具有信心，並對其所屬企業或機構營收成長感到樂觀的受訪者達8成，較去年成長10%；對於商會關注能源議題，國發會表示，政府持續確保穩定供電，加上再生能源持續增加，以及電力系統的調度模式與機組歲檢修期程精進調整，未來台灣供電將更加穩定。