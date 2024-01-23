我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

陸對台逆差逾1300億美元 陸網評：單方面讓利時代結束了

台灣新聞組／台北23日電
隨著台灣大選結束，大陸近來不斷傳出終止兩岸ECFA的呼聲，圖為高雄港貨櫃碼頭。（本報資料照片）
隨著台灣大選結束，大陸近來不斷傳出終止兩岸ECFA的呼聲，圖為高雄港貨櫃碼頭。（本報資料照片）

儘管2023年兩岸貿易出現兩位數衰退，但根據大陸海關總署公布的數據，台灣對大陸仍享有高達1309億美元的貿易順差，繼續成為中國大陸最大逆差來源地。對此，知名微信公眾號「寧南山」發文稱，隨著台灣不斷走向台獨，大陸內部意見逐漸走向一致：「對台單方面讓利的時代在逐漸結束了」，文章並暗示大陸將減少對台晶片採購。

網上消息稱，「寧南山」是一名中國人民大學對外戰略研究中心助理研究員。由於大陸外交部發言人華春瑩早前曾在記者會上要外國媒體看看「寧南山」的相關文章，讓「寧南山」微信公眾號受到關注。

寧南山21日發文指出，2023年中國大陸整體貿易順差8232億美元。美國仍是中國第一大順差來源，金額達3361.3億美元，其次是歐盟的2194.8億美元。此外，對東南亞十國的順差為1356.3億美元，對印度的順差為991.43億美元。

至於逆差部分，2023年對中國逆差超過200億美元的國家和地區只有八個，其中對巴西有633.14億美元逆差，是大陸2023年第三大逆差來源地，主要是由於中國約七成大豆進口和兩成的鐵礦石進口來自巴西。

澳洲是大陸2023年第二大逆差來源地，金額達815.74億美元，因為大陸從澳洲進口煤炭、天然氣、鐵礦石、鋰礦等天然資源。

至於大陸2023年的最大逆差來源地則是台灣，金額高達1308.64億美元。而且大陸前八大進口來源地中，其他七個都是以進口自然資源為主，唯獨自台灣進口的幾乎都是工業品。

文章指出，台灣對大陸出口的第一大商品是晶片，但即使考慮到晶片這個因素，台灣對大陸享有1300多億美元順差「還是太離譜了」。

寧南山表示，台灣得以對大陸享有巨額順差的原因，除了台灣半導體產業競爭力強之外，還有兩個因素：一、大陸對台灣的善意和友好；二、台灣對進口大陸商品的各種嚴格限制。

以ECFA為例，對台灣來說就是收益巨大。截止2020年6月，台灣享受ECFA關稅減讓的累計出口金額達到1004.1億美元，大陸出口台灣享受ECFA優惠的累計金額僅176.8億美元。

「如果沒有關稅減讓帶來的價格優勢，那無疑台灣的出口也會減少，因為大陸進口方完全可能會採購本土或者其他進口產品，有的台灣工廠也可能因此而遷移到大陸生產。」

但與此同時，台灣迄今卻仍限制800多項大陸農產品進口。2022年，大陸對美國、香港和日本農產品出口都高達100億美元以上，對韓國出口也有60多億美元，甚至對越南、馬來西亞、泰國的農產品出口也在50億美元左右，唯獨對台灣的出口極少。

而台灣農產品高度依賴進口，每年農產品逆差高達100多億美元。

此外，根據大陸商務部調查，截至2023年11月，台灣共對大陸2509項產品禁止進口。例如，大陸滿街跑的電動兩輪車，台灣禁止從大陸進口，同樣禁止進口的還有純電動、混合動力公車；大陸出口的「拳頭產品」船舶；家電產業的空調、冰箱、洗衣機等等。

文章指出，「由於對岸自己不斷的走向台獨，終於讓中國大陸內部的意見逐漸走向一致，對台單方面讓利的時代在逐漸結束了」。大陸自2024年1月1日起終結12項台灣輸入大陸化工產品的關稅優惠就是信號。「預計等賴清德正式就任之後，隨著對岸台獨勢力的發展，中國大陸也會隨之做出反應。」

文章最後並稱，「從目前的逆差情況來看，縮小對外逆差基本主要是縮小集成電路逆差，或者說就是縮小對台貿易逆差了。」

晶片 關稅 微信

上一則

公共藝術百億利益疑遭壟斷 監院提案糾正文化部

下一則

需求疲弱、地緣緊張升溫 台去年外銷訂單衰退近16%

延伸閱讀

中國去年大舉採購400億美元晶片設備 應對美國禁令

中國去年大舉採購400億美元晶片設備 應對美國禁令
為迎合中國？委託台積電生產晶片刪除「台灣製程」標示 超微說話了

為迎合中國？委託台積電生產晶片刪除「台灣製程」標示 超微說話了
陸擬再砍關稅減讓 點名34項農漁品 放話不排除終止ECFA

陸擬再砍關稅減讓 點名34項農漁品 放話不排除終止ECFA
柯佳嬿想登陸？加盟「無名小公司」當一姐 3符號發聲洩端倪

柯佳嬿想登陸？加盟「無名小公司」當一姐 3符號發聲洩端倪

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警