吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

中華民國 太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）表示，吐瓦魯國內傳出可能會在大選之後跟進諾魯 ，承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。中華民國外交部說，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。

澳洲 人報報導，潘恩鈕說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後，跟隨諾魯，外交轉向，承認中華人民共和國，澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。

台灣外交部長吳釗燮接受澳洲人報專訪時表示，台灣與太平洋三友邦邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向台重申兩國堅定邦誼，台灣也將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題，與吐國共同合作。

台灣外交部指出，台灣與吐瓦魯國自1979年建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源及教育文化等領域密切合作；近年深化在海巡、警政協作等領域的合作交流。吐瓦魯在國際場域力挺台灣，支持台灣參與聯合國、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

台灣外交部說，吐國總督Tofinga Falani、總理Kausea Natano 、外交部長Panapasi Neleso 等政府高層、國會議長Samuelu Teo及朝野各界政要，在台灣順利完成民主選舉後，致賀總統及副總統當選人，持續堅定護守兩國邦誼的立場。台吐兩國關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。